«جزر العالم» في دبي ضمن الأجمل إقليمياً

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

صنفت المجلة الأمريكية، كوندي ناست ترافيلر، «جزر العالم» في دبي التي لم يكتمل بناؤها، بين 8 من أجمل جزر الشرق الأوسط، واختارت المجلة الأرخبيل الاصطناعي الذي يقع على بعد نحو أربعة كيلومترات من ساحل دبي والمصمم ليشبه خريطة العالم، بين أجمل الجزر الطبيعية بشواطئها ذات الرمال البيضاء وصولاً إلى الاصطناعية التي تعد عجائب من صنع الإنسان، في المنطقة.

وأفادت المجلة المتخصصة في السفر أن دبي تشتهر بجزرها العديدة المذهلة، وعلى الرغم من أن «نخلة جميرا» هي بلا شك أشهرها، إلا أن جزر العالم قد تكون الأكثر طموحاً، إذ تم تجميع الجزر الرملية المجروفة والبالغ عددها 300 جزيرة، والتي تمتد في الخليج العربي في سبع مجموعات لتمثيل قارات العالم، لتشكل معاً 232 كيلومتراً إضافية من ساحل دبي.

ولفتت المجلة إلى أن الشعور بتأثير المكان البصري يكون أفضل من الجو، حيث يمكن من فوق تقدير حجم المشروع بالكامل، إذ يلتقط الموقع جوهر الجنة الاستوائية كملاذ على بعد 15 دقيقة من ساحل دبي.

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