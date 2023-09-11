تقارير أمريكية: منظومة التبريد في دبي «ربيع» يخترق الصيف

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت تقارير أمريكية نجاح دبي في التعامل مع حرارة الصيف بفضل تطور منظومات التبريد لتخترق حرارة الصيف وتوفر خياراً مثالياً و«جنة» من الراحة والرفاهية للمقيمين والزوار من أنحاء العالم. وأشادت وسائل إعلامية أمريكية شهيرة بقدرة دبي على التعامل بنجاح مع حرارة الصيف، وتوفير وسائل الراحة عبر أحدث تقنيات التبريد على نحو يكفل قضاء صيف ممتع.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير أمس عن متعة قضاء الضيف في دبي، إن التعامل مع حرارة الصحراء والرطوبة في دبي، والتي تعد واحدة من أغنى مدن العالم، ليس مجرد وسيلة للحياة، بل وإنما أيضاً فرصة للابتكار.

واستعرض التقرير الأنشطة الترفيهية الممتعة التي توفرها دبي لأهلها وزوارها في فصل الصيف، بدءاً من الممرات الثلجية، مروراً بمنتجعات مغطاة للتزلج على الجليد الاصطناعي، وانتهاءً بمشاهدة الأفلام السينمائية في أجواء تحاكي الشتاء القارص في «سينما الثلج».

من جانبها، ذكرت «سي إن إن» أن متعة دبي للمقيمين والزوار قد تعززت بعد القرار الأخير الصادر من «بلدية دبي» بالسماح بفتح شواطئ الإمارة أمام مرتاديها في فترة المساء.

وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقرير تلفزيوني عن شواطئ دبي ليلاً أنها أتاحت الفرصة للكثير من زوار الإمارة والمقيمين فيها لاكتشاف سحر شواطئ دبي في الأمسيات الصيفية الممتعة.

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