751.4 ألف ترخيص تجاري جديد في الإمارات

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت دبي حصتها من التراخيص التجارية المسجلة في الدولة إلى نحو 56 % مع 421.4 ألف ترخيص من إجمالي 751.4 ألفاً في الجهات والمناطق كافة المانحة للتراخيص منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس.

وبحسب السجل الوطني التابع لوزارة الاقتصاد فإن

82.7 % من إجمالي التراخيص الصادرة في الإمارة مسجلة عبر الدائرة الاقتصادية بإجمالي 348.5 ألف ترخيص، بينما توزعت التراخيص الأخرى بحصة 17.3 % وعدد 72.9 ألف ترخيص بالمناطق الاستثمارية والحرة العاملة داخل الإمارة.

وعلى صعيد التوزيع لأنماط الشركات وأشكالها القانونية كانت الحصة الأكبر من التراخيص ضمن فئة ذات المسؤولية المحدودة تلتها الشركات الفردية ثم شركات الشخص الواحد إلى جانب الشركات المدنية وعدد كبير من فروع المنشآت الأجنبية والشركات الخليجية.

وبحسب نوعية الأعمال تصدرت الأنشطة والشركات الصغيرة قائمة الأكثر حصولاً على التراخيص أول 8 أشهر من 2023، خصوصاً العاملة في مجالات تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية إلى جانب أنشطة التجارة الخارجية عبر عمليات التصدير والاستيراد والمطاعم ومكاتب المقاولات وأنشطة الخدمات الشخصية وغيرها.

ووفق بيانات التوزيع الجغرافي للترخيص المدرجة في السجل حتى نهاية أغسطس، سجلت التراخيص في أبوظبي المرتبة الثانية على صعيد التراخيص التجارية الممنوحة في قطاع الأعمال المحلي بحصة 20 % من الإجمالي مع 152 ألف ترخيص وتوزعت بين 143.3 ألف ترخيص أصدرتها الدائرة الاقتصادية ونحو 9 آلاف ترخيص بنظام المناطق الحرة والاستثمارية.

وجاءت الشارقة في المرتبة الثالثة بحصة 13 % من إجمالي التراخيص الصادرة، بينما توزعت النسب الباقية بين المناطق الشمالية متمثلة في كل من رأس الخيمة تلتها الفجيرة وعجمان وأم القيوين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز