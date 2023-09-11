«سي إن بي سي»: مطار دبي يوفر تجربة سفر ساحرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «سي إن بي سي» أن مطار دبي الدولي يوفر تجربة سفر ساحرة للمسافرين بفضل باقة المرافق والخدمات والمرافق عالمية المستوى التي ترتقي بتجربة السفر إلى آفاق مميزة.

واوضحت أن مطار دبي لا يعد مجرد نقطة للتوقف العابر بين الرحلات الجوية بالنسبة لركاب الترانزيت وإنما يمنحهم الفرصة للاستمتاع بتجربة سفر ساحرة عبرعدد كبير من الأنشطة الترفيهية .

ولفتت الشبكة الأمريكية، أمس، في تقرير عن مطار دبي، إلى تعدد الأنشطة والخيارات المتاحة أمام المسافرين المتوقفين بين الرحلات في مطار دبي، لافتةً إلى أن المطار يضم باقة من المقاهي والمطاعم التي يتجاوز عددها 100 منفذ، وتنتمي إلى مطابخ عالمية متنوعة، كما يمنحهم فرصاً مميزة للتسوق في سوق دبي الحرة.

واستعرض التقرير صالات انتظار المسافرين في مطار دبي، فذكر أنها صالات أنيقة توفر للمسافرين تجربة فخمة أشبه بتجربة السفر في الدرجة الأولى على متن طائرة، موضحاً أن بعض هذه الصالات مزودة بغرف مخصصة للاستحمام، كما أن العديد من هذه الصالات متاحة لكافة المسافرين، بغض النظر عن فئات تذاكرهم على الطائرات، شريطة الحجز المُسبق.

ولفتت «سي إن بي سي» إلى الحدائق المُغطاة في المبنى 3 واصفةً إياها بأنها واحات من الجمال الطبيعي تتيح لمرتاديها مناظر طبيعية مبهجة ومريحة للأعصاب، حيث تمزج بين الخُضرة، الأشجار، وبرك الأسماك.

وتحدث التقرير عن كبسولات النوم في المبنى 3" "، فقال إنها التجربة الأكثر إبهاراً في المطار، موضحاً أن المبنى 3 مزود بعدد 20 كبسولة مريحة للنوم مُصممة على غرار البيوت الجليدية وأكواخ الإسكيمو.

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