اتحاد غرف الإمارات يبحث تطوير التعاون مع الفلبين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات مع ألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين اتحاد الغرف ونظيره في الفلبين لاسيما في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

واستعرض حميد بن سالم خلال اللقاء خدمات غرف الإمارات ومبادراتها والدور الذي تقوم به في المساهمة بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بالدولة والرفع من تنافسية مؤسسات القطاع الخاص وبيئة الأعمال.

وأعرب عن استعداد اتحاد غرف الإمارات للتعاون مع مركز التجارة والاستثمار الفلبيني بدبي، وتقديم كل التسهيلات والمعلومات الممكنة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة.

وأكد ألفونسو فرديناند الحرص على تعزيز مجالات التعاون مع اتحاد غرف الإمارات لا سيما في مجال البعثات التجارية «أصحاب الأعمال والمستثمرين» لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالفلبين.

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