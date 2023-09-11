«جمارك دبي» تنجز 80 ألف معاملة يومياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تنجر نحو 80 ألف معاملة يومياً.

جاء ذلك خلال استقبال «جمارك دبي» وفداً زائراً من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، ترأسه المقدم خليفة بن طالب المسقري، مدير جمارك ظفار، والنقيب يوسف بن أحمد البلوشي، رئيس قسم التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب مسؤولين ومفتشين جمركيين، كما شارك في الزيارة مارك ستانلي، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحضر اللقاء المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات في جمارك دبي.

ورحب أحمد محبوب مصبح بالوفد الزائر، وقال: إن جمارك دبي لا تألو جهداً لتبادل الخبرات العملية مع الجهات الجمركية لتعميم الفائدة على الجميع في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة عبور المسافرين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقوية العلاقات الأخوية فيما بينها، كما تُعد سلطنة عُمان الشقيقة من أهم الشركاء التجاريين للدولة على المستوى الإقليمي.

وأوضح مدير عام جمارك دبي أن الدائرة تعمل على تطوير الخدمات الجمركية التي تقدمها في منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان لدعم التجارة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف: «نحرص على مواكبة التقدم والنمو السريع الذي تحققه التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث حققت الدولة إنجازاً اقتصادياً تمثل في الارتفاع الكبير لقيمة التجارة الخارجية غير النفطية التي بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري نحو تريليون و239 مليار درهم، ما يتطلب المضي قدماً في تطوير الخدمات الجمركية لنلبي احتياجات هذا النمو المتصاعد في التجارة الخارجية، حيث تستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 مضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية في عام 2033، وقد حققنا بالفعل تقدماً جوهرياً في تطوير قدرتنا على الإنجاز السريع بمواكبة هذه الأهداف الطموحة، حيث تستطيع الأنظمة الجمركية الرائدة عالمياً التي طورتها الدائرة إنجاز نحو 80 ألف معاملة يومياً، وزادت المعاملات الجمركية التي أنجزتها الدائرة في النصف الأول من العام الجاري بـ 10 %، ليصل عددها إلى 14 مليون معاملة جمركية».

وأعرب المقدم خليفة بن طالب المسقري عن حرص الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عُمان على تطوير التعاون مع جمارك دبي لدعم النمو في التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان، وأثنى على التطور الكبير الذي أنجزته جمارك دبي في تحسين مستوى الخدمات الجمركية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل الجمركي للمضي قدماً في تعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها باستمرار لدعم التقدم الاقتصادي لدول المجلس.

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