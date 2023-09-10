«إكسبو الشارقة» يبحث مع مركز بيت البريطاني تنظيم فعاليات مشتركة

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث مركز إكسبو الشارقة مع مركز بيت «Bett» البريطاني، المتخصص في تنظيم معارض التعليم، سبل تطوير آفاق العمل المشترك في مجالات المعارض والمؤتمرات التعليمية، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتعزيز التعاون بين الجانبين على صعيد الارتقاء بدور صناعة المعارض في المساهمة بدعم قطاع التعليم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد في مركز إكسبو الشارقة بين سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وتوم بول، مدير الشراكات الاستراتيجية العالمية، في مركز معارض «بيت»، وكاميلا جوهانسن، مديرة الحسابات الرئيسية العالمية في «بيت»، حيث ناقش الجانبان آلية تعزيز أواصر العمل الثنائي، وتوثيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال المعارض المتخصصة بقطاع التعليم.

خبرات

وأكد سيف محمد المدفع أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على تعزيز الشراكة مع كل الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العالمي لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية بهدف تطوير صناعة المعارض المتخصصة وتعزيز مساهمتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يفتح المجال نحو تطوير الأحداث المتخصصة بقطاع التعليم في كل من الشارقة وبريطانيا، عبر العمل على تعزيز حضور المؤسسات التعليمية البريطانية في المعارض التي يستضيفها وينظمها إكسبو الشارقة على مدار العام، إلى جانب توسيع مشاركة مؤسسات التعليم في الشارقة في المعارض التي تقام في بريطانيا، إضافة إلى تبادل المعلومات والآراء حول سبل رفد معارض التعليم لدى الجانبين بفعاليات مبتكرة تضمن عرض أحدث الخبرات والتجارب العالمية في أساليب التعليم، بهدف تلبية تطلعات الطلبة والكادر التدريسي والمستثمرين في القطاع التعليمي، لا سيما أن إكسبو الشارقة يمتلك خبرات طويلة في مجال المعارض التعليمية؛ لكونه ينظم ويستضيف سنوياً مجموعة متنوعة من الفعاليات والمعارض ذات الصلة بالقطاع التعليمي، من أبرزها معرض الإمارات للمدارس والحضانات، ومعرض التعليم الدولي.

انطلاقة

وأعرب توم بول عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يمهد لانطلاقة جديدة للتعاون بين الجانبين وتوثيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات والتجارب في مجال المعارض المتخصصة بقطاع التعليم، مشيراً إلى أن مركز «بيت» يعتبر من أهم المراكز المتخصصة بتنظيم معارض التعليم على مستوى العالم، وتشهد الفعاليات التي ينظمها مشاركة أكثر من 1200 مؤسسة تعليمية من مختلف دول العالم، وتستقطب أكثر من 60 ألف زائر سنوياً، ونحرص على تنمية العمل المشترك مع إكسبو الشارقة لتعزيز زخم نجاحات الجانبين في هذا المجال، وتمكين معارضنا من تحقيق أهدافها على صعيد إتاحة الفرصة للطلبة والمعلمين للاطلاع على أحدث الفرص التعليمية ومنتجات وحلول التعليم وآخر الاتجاهات وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال.

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