دبي تطلق برنامج مسرّعة «دبي إم آي تي ديزاين إكس» لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة

المصدر: البيان

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وقّعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، اتفاقية شراكة مع "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (MIT) لإطلاق برنامج مسرّعة " دبي إم آي تي ديزاين إكس" ( MIT DesignX دبي)، الذي يعد الأول من نوعه للمعهد في المنطقة لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة. وتسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا محوريا لريادة الأعمال المستدامة وتطويرها وتصميمها، وتوفير بيئة نموذجية تنافسية داعمة لتعزيز الابتكار وإطلاق مشاريع ضمن رؤية شاملة لريادة وصنع المستقبل.

وقام بتوقيع الاتفاقية سعادة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" وهاشم سركيس، العميد في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين وذلك في حرم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في بوسطن.

وتهدف المسرّعة، التي تركز على الاستدامة ومستقبل المدن، إلى تسريع بناء المشاريع المبتكرة لتمكين رواد الأعمال في المنطقة من ابتكار الحلول الفعّالة والتصاميم المبتكرة لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا على مستوى البيئة الحضرية مثل المياه، والمناخ، والأمن الغذائي، والطاقة.

ويقدم البرنامج دعماً شاملاً لتطوير الأعمال وتصميمها، بما في ذلك سهولة الوصول إلى الخبراء والأساتذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمستثمرين والشركات الشريكة.ووفقا للاتفاقية، سيتم توجيه برنامج مسرّعة " دبي إم آي تي ديزاين إكس" ( MIT DesignX دبي)، من قبل أعضاء هيئة التدريس المتميزين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الذين يعملون تحت إدارة شركة "جلوبال جروث هاب" Global Growth Hub (GGH)، وهي شركة رائدة في قطاع الإدارة والاستشارات وتتخذ من دبي مقرا لها، ومتخصصة في مجال تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي.

وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تولي سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة أولوية للتنمية المستدامة القائمة على التكنولوجيا وتدعم رواد الأعمال الذين يقدمون الحلول المبتكرة للمدن الذكية بهدف تعزيز كفاءتها. وتأتي شراكتنا مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT" وجلوبال جروث هاب، لتحفيز ابتكار الحلول النوعية من أجل معالجة التحديات العالمية، تعزيزاً لمكانة دبي كمركز لريادة الأعمال المستدامة".

وأكد سعادته أن "برنامج DesignX" يشكل نقلة كبيرة لتعزيز الابتكار الذي يستهدف تحقيق الاستدامة في دبي والعالم، وأضاف: "تؤكد هذه الشراكة، التي تمكّن المواهب في قطاع ريادة الأعمال والمبتكرين من تحقيق رؤاهم، التزام دييز بدورها في استقطاب وتنمية المواهب والعقول والتكنولوجيا والمعرفة، بما يتماشى مع استراتيجية خطة دبي الحضرية 2040".

من جهته، أعرب هاشم سركيس، العميد في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن سعادته بهذه الشراكة المميزة، وقال: "توفر هذه المبادرة منصة مثالية لازدهار المشاريع المتطورة، وتسلط الضوء على التزام المعهد في مواجهة التحديات العالمية من خلال الابتكار وريادة الأعمال. نهدف، من خلال منح الفِرَق إمكانية الوصول إلى أعضاء هيئة التدريس والموجهين ومواردنا العلمية المميزة في المعهد، إلى تعزيز الحلول الرائدة لمستقبل أكثر استدامة".

وأضاف: "دييز هي الشريك المثالي لهذه المبادرة، نظراً لالتزامها بحلول المدن الذكية ومكانتها كوجهة مفضلة لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا".

وقام برنامج مسرعة MIT DesignX برعاية وتخريج 118 شركة في العديد من المدن العالمية، مثل هونغ كونغ، والبندقية، وبوسطن، ومكسيكو سيتي، وريكيافيك، بقيمة إجمالية لمحفظتها تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي.

ومنذ تأسيسه في العام 2016، قاد برنامج MIT DesignX ابتكارات التصميم وتعزيز المشاريع لمعالجة القضايا وإيجاد الفرص الفعالة في التصميم المبتكر والبيئات الحضرية والتفاعلات. ومن خلال تعزيز خبرة أعضاء هيئة التدريس والموجهين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، سيقوم البرنامج بتوجيه عشرة فرق تمتلك رؤية مبتكرة، من خلال تطوير ابتكاراتهم التي تركز على الاستدامة. وبإمكان رواد الأعمال التقدم للبرنامج من خلال الموقع الالكتروني: https://www.mdxb.mit.edu/

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