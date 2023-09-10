"‏&e" توفر مكالمات مجانية لمشتركي اتصالات في الإمارات ومصر إلى المغرب

المصدر: وام

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أعلنت &e أمس عن توفير مكالمات مجانية إلى المملكة المغربية الشقيقة من شبكاتها العاملة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية لإتاحة الفرصة للأفراد للتواصل مع المتضرّرين من آثار الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش.

وأعرب حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز التواصل بين الأفراد داخل وخارج المملكة المغربية الشقيقة لإتاحة الفرصة لهم للاطمئنان على ذويهم انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة توفير مختلف أشكال الدعم للمملكة المغربية.

وتسري هذه المبادرة اعتباراً من 9 سبتمبر، وتشمل جميع عملاء شبكة الهاتف المتحرك في اتصالات من &e في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ليكونوا على اتصال مع عائلاتهم وأحبائهم.

ويمكن لعملاء اتصالات من &e في دولة الإمارات التواصل لمدة 30 دقيقة لغاية 15 سبتمبر مجاناً مع عائلاتهم في المملكة المغربية، إلى جانب مكالمات صادرة غير محدودة لعملاء الشبكة الموجودين في المملكة المغربية و30 دقيقة من الاتصالات الواردة خلال تواجدهم هناك.

ويمكن لعملاء اتصالات مصر من &e المتواجدين في المملكة المغربية استخدام 20 دقيقة من المكالمات الصادرة مجاناً خلال تواجدهم في المملكة المغربية على مدار الأسبوع القادم .



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