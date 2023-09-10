«إندبندنت»: دبي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية شتوية

المصدر: دبي - البيان

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اختارت صحيفة «إندبندنت» البريطانية دبي ضمن 10 وجهات سياحية عائلية مذهلة لقضاء موسم الشتاء المقبل.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فإن دبي باتت الوجهة الجديرة بالارتياد للعائلات الراغبة في التمتع بشتاء مشمس وذلك لعدة أسباب مقنعة، ومنها درجة حرارتها الممتعة في فصل الشتاء، وروعة الفنادق المزودة شواطئ خاصة ساحرة ومجهزة بالمرافق ووسائل الراحة والرفاهية التي تلبي احتياجات أفراد الأسرة كافة.

واستعرض التقرير بالأسماء بعضاً من أروع الفنادق والمنتجعات في دبي التي يمكن للعائلات التمتع فيها بقضاء عُطلة عائلية شتوية لا تُنسى.

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