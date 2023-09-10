11 % نمو أصول واستثمارات بنوك دبي إلى 2 تريليون

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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ارتفعت أصول واستثمارات بنوك إمارة دبي 11 % خلال عام واحد منذ منتصف 2022 وعززت مراكزها المالية بإضافة 187 مليار درهم ترفع إجمالي أصولها واستثماراتها إلى تريليوني درهم حتى نهاية يونيو الماضي.

وشهدت بنوك دبي زيادة تدريجية في إجمالي الممتلكات منذ العام الماضي ورفعت حصتها لنحو 44.5% من قاعدة الأصول والاستثمارات المصرفية في الإمارات وفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي.

واستحوذت بنوك دبي على 44.7% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، حيث أضافت 150 مليار درهم كقيمة إضافية لقاعدة أصولها بين يونيو 2022 ونهاية يونيو الماضي، وشهدت تلك الفترة نمواً شهرياً تدريجياً بمتوسط 1.7% في رصيد الأصول.

وبلغت حصة بنوك الإمارة 39.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الخاصة بالبنوك المسجلة في الدولة بنهاية يونيو، حيث أضافت 37 ملياراً على مدار العام.

وحافظت بنوك دبي على حصة الصدارة المحلية مختصة بأكثر 46.4% من إجمالي الائتمان المحلي حتى منتصف العام الجاري.

ونشطت بنوك دبي في استقطاب ودائع العملاء لترتفع بأكثر من 12.5%، وأضافت نحو 121 مليار درهم ودائع جديدة بحصة 45.4% من إجمالي الودائع بمصارف الدولة بنهاية يونيو 2023.

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