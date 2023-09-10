«بيوت» تطلق مساعداً افتراضياً للارتقاء بتجربة البحث عن العقارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت منصة «بيوت» العقارية أول مساعد افتراضي متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي للبحث عن العقارات في المنطقة. ومن المقرر أن يقوم موقع «BayutGPT» بتحسين تجربة البحث عن العقارات المتقدمة بالفعل لقاعدة مستخدميه المتنوعة في الإقليم، وتقدم هذه الأداة الذكية رحلة بحث أكثر تفاعلية لأولئك الذين يتعاملون مع سوق العقارات الديناميكي في الإمارات.

تم تصميم الموقع مع وضع هدف رئيسي واحد في الاعتبار: مساعدة الباحثين عن العقارات على موقع بيوت بطريقة المحادثة، مع تقديم توصيات قيمة غنية بالبيانات، كما يعمل على تمكين الباحثين عن العقارات من خلال أداة ثورية تبسط المشهد المعقد لسوق العقارات في الإمارات.

واتخذت «بيوت» هذه الخطوة بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي للحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد العقاري المتطور. وذكرت «بيوت»: سواء أكنت ترغب بالشراء لأول مرة، أم مستثمراً متمرساً، أم ببساطة تستكشف السوق العقاري، فإن الموقع يساعد في تنظيم رحلة البحث عن العقارات الخاصة بك والإجابة على أسئلة العميل، ويمكن للمستخدمين طرح الأسئلة لمعرفة المزيد عن متوسط عوائد الإيجار في المجمعات المختلفة، وأكثر المناطق طلباً في دبي، ومدى توفر نوع عقارات معين في مواقع محددة، وحتى طلب توصيات خاصة بالعقارات بناءً على تفضيلات المستخدم.

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