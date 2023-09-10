«تيكتس» ترشح لجوائزها أفضل الأماكن السياحية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت منصة حجز التذاكر الرائدة عبر الإنترنت «تيكتس» عن ترشيح 229 مرشحاً للتنافس من أجل الفوز بجائزة «أجمل معلم سياحي» المرموقة. وتحتفي هذه الجوائز بالتميز في المتاحف والمعالم السياحية والتجارب في ثماني دول متنوعة ونابضة بالحياة، وتشمل هذه الدول الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا.

ومن بين المعالم المتميزة التي تم ترشيحها من الإمارات: متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف المستقبل، وحديقة الإمارات للحيوانات.

وتقدم جوائز «تيكتس» فئتين جديدتين في هذا العام، هما «أفضل تجربة عائلية» و«أفضل نشاط»، حيث ستكرم فئة «أفضل تجربة عائلية» حدائق الحيوان وأحواض السمك والمتنزهات الترفيهية والمتنزهات المائية الاستثنائية التي تصمم لتلبية احتياجات العائلات الباحثة عن لحظات لا تنسى.

بينما ستسلط فئة «أفضل نشاط» الضوء على الجولات السياحية الاستثنائية، ومشاهدة المعالم السياحية، والرحلات البحرية للاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية، والتجارب الترفيهية وتجارب الطهي، ومجموعة متنوعة من الأنشطة.

كما منحت الفرصة أيضاً للمعالم التأهل لنيل الجوائز من خلال فئتين مبتكرتين مبنيتين على التطبيق، وهما «أفضل جوهرة مخفية» و«أكثر الأماكن ابتكاراً».

وقال لورينس لورينك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيكتس» إن جوائز «أجمل معلم سياحي» لعام 2023 كشفت عن مجموعة فريدة من المرشحين، حيث تضمنت أفضل المعالم السياحية والمتاحف الرائعة في هذا القطاع، والتي نالت إعجاباً كبيراً من أكثر من مليون عميل راض من خلال عملية استبيان رضا العملاء من قبل تيكتس في مختلف أنحاء العالم، والتي أثرت بشكل لا يمكن نسيانه على زوارها.

نحن فخورون جداً بالتعاون مع هذه الوجهات الاستثنائية ومتحمسون لتكريمها في حفل جوائز «أجمل معلم سياحي» لعام 2023.

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