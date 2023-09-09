9400 وحدة سكنية جديدة في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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ارتفع عدد الوحدات السكنية الجديدة المسجلة في أبوظبي إلى 9400 وحدة أول 8 أشهر من 2023 عبر34 مشروعاً ما بين المنجز بالكامل أو على المخطط ضمن مراحل مختلفة من الأعمال الإنشائية على مساحات تصل إلى 684 ألف متر مخصصة للبناء السكني والأنشطة التجارية.

وطبقاً لمؤشرات حديثة للمشاريع المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل بالإمارة فإن 86% من الوحدات السكنية وحوالي 58 % من مساحات الأراضي المتاحة للبناء تضمنتها المشاريع الجديدة تحت الإنشاء وتضم 8000 وحدة سكنية على مساحة 400 ألف متر مربع.

وكشفت البيانات عن تنوع البدائل والخيارات التي توفرها مناطق الاستثمار العقاري مع سعي المطورين لإطلاق مشاريع نوعية توفر مستويات مختلفة من الوحدات السكنية ما بين الأبراج السكنية ومجمعات الفلل السكنية لتنويع عوامل الجذب واستقطاب الأثرياء أو عملاء برامج التمويل العقاري المصرفي والمستثمرين الراغبين في التملك الحر.

9400 وحدة سكنية جديدة بأبوظبي منذ بداية العام

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