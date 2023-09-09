6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة خلال أسبوع تسجيل 1892 مبايعة بقيمة 4.88 مليارات درهم، منها 152 مبايعة للأراضي بقيمة 843.57 مليون درهم، و1740 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.04 مليارات درهم.



وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.63 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 58.25 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.



وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 155.18 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 66.12 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 18.68 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 202 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 132.03 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.



وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 206 مبايعات بقيمة 182.67 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 201 مبايعة بقيمة 186.62 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 160 مبايعة بقيمة 293.98 مليون درهم.



الرهونات



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 959.92 مليون درهم منها 45 رهن أراضي بقيمة 101.67 مليون درهم و335 رهن فلل وشقق بقيمة 858.25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 98.66 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 191.74 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 48.58 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 22.41 مليون درهم.



وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 814 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 334 مبايعة بقيمة 666.06 مليون درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 150.56 مليون درهم و294 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 515.5 مليون درهم.



مبايعات الأراضي



وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19.49 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 17.46 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 8.75 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.



وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 94.1 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 16.3 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 2.09 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد استحوذت منطقة نخلة جميرا على أهم 3 مبايعات، الأولى بقيمة 19.8 مليون درهم تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.



وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 60.39 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 52.42 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 26.31 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 119.34 مليون درهم منها 3 رهونات أراضي بقيمة 4.51 ملايين درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 114.83 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 29.55 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 18.95 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز