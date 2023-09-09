6.5 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في 5 جلسات

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة في أسبوع بقيمة قاربت 6.5 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.5 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.4 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 101.3 ألف صفقة.



وفي أسبوع، تصدر سهم «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة بنحو 365 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 333.7 مليون درهم.



وارتفع في سوق دبي في الأسبوع أسهم الوطنية للتأمينات العامة 9.3 %، وبنك المشرق 3 %، ودبي للمرطبات 1.8 %، وتيكوم 1.7 %، وأمانات القابضة 1 %، وزاد الإمارات دبي الوطني 0.3 %، وسالك 0.33 %.



وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أي دي سي كوربوريشن 41.4 %، ورأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض 12.4%، والخليج للمشاريع الطبية 7.9 %، والجرافات البحرية 4.3 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 2.7 %. وزاد ملتيبلاي 2 %، وبرجيل القابضة 1.4 %، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 1.3 %، وأدنوك للغاز 1.2 %.



أداء يومي



وعلى مستوى الأداء اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بـ0.21 % في تداولات أمس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم أسهم المصارف والمالية، وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعات القطاعات بـ 0.97 %، وتلاه قطاع الاتصالات 0.94%، والمالية 0.35 %، والمرافق العامة 0.2 %.



وحقق سوق دبي المالي مكاسب بنحو 2.7 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.



وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 685.57 مليار درهم في جلسة أول أمس وصولاً إلى 688.25 مليار درهم نهاية جلسة أمس.



وفي الجلسة، صعدت أسهم بنك المشرق 3 %، ووطنية إنترناشيونال 2.9 %، والفردوس القابضة 2 %، واكتتاب القابضة 1.8 %، ودبي للاستثمار 1.2 %.



واستحوذ «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في الجلسة بنحو 60.24 مليون درهم مرتفعاً بـ0.9 % ومغلقاً عند 16.75 درهماً، وتلاه «إعمار العقارية» بسيولة 37.5 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» جاذباً 20.3 مليون درهم.



استثمار أجنبي



واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 26.7 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 122 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 95.3 مليون درهم.



سوق أبوظبي



صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ0.32 % إلى مستوى 9690.52 نقطة، في جلسة أمس.



وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من مجمل التداولات بسيولة 225.2 مليون درهم في الجلسة، وتلاه «ملتيبلاي» جاذباً 151.3 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 122.4 مليون درهم.



وارتفع في سوق أبوظبي في الجلسة أسهم الجرافات البحرية 3.9 %، والبنك العربي المتحد 3.85 %، ورأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض 3.6 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.4 %، وبرجيل القابضة 2.1 %.

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