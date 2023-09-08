الدار العقارية تبيع المرحلة الأولى من «غاردينيا باي» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الدار العقارية («الدار») بيع ثلاثة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» في غضون 24 ساعة فقط من طرحها للبيع.

توزيع المبيعات

واستحوذ المشترون غير المقيمين على نسبة 23% من إجمالي المبيعات، ما يعكس جاذبية أبوظبي كوجهة مفضلة للعملاء الدوليين، والمقيمين داخل الدولة على نسبة 40% من إجمالي المبيعات، فيما استحوذ المواطنون على نسبة الــ37% المتبقية.

وكانت نسبة 35% من المبيعات من نصيب الإناث، بينما استحوذ الذكور على نسبة 65%، ووصلت نسبة المشترين دون 45 عاماً إلى 71%، ما يعكس جاذبية مشروع «غاردينيا باي» للمشترين الشباب على وجه الخصوص. وواصلت الدار تنويع قاعدة عملائها، حيث بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية نحو 80% من إجمالي مبيعات المرحلة الأولى لمشروع «غاردينيا باي».

طرح 3 مبان إضافية

واستجابة لمستوى الطلب الهائل على أولى مراحل المشروع، طرحت الدار ثلاثة مبان إضافية للبيع لعامة الجمهور.

وتتوفر هذه الوحدات بأسعار تنافسية وهي متاحة للمشترين من كل الجنسيات. وتبدأ أسعار شقق الاستوديو من 805.000 درهم، بينما تبدأ أسعار الشقق المؤلفة من ثلاث غرف نوم من 3.1 ملايين درهم.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «يتميز مشروع غاردينيا باي بإطلالته على واجهة القناة المائية الممتدة على مسافة 1 كيلومتر في قلب جزيرة ياس النابضة بالحياة، لذلك استقطب اهتماماً واسعاً من المشترين المحليين والدوليين من محبي وجهات الطبيعة والاسترخاء والرفاهية. ويؤكد نجاح المبيعات استمرار جاذبية أبوظبي للمستثمرين، والمكانة المتميزة لجزيرة ياس كوجهة عالمية مفضلة للعيش في بيئة مطلة على الواجهة البحرية. ونتوقع أن يستمر أداء المبيعات القوي مع طرح وحدات إضافية للبيع».

ومن المقرر بدء أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» خلال الربع الأول في عام 2024، ومن المتوقع تسليم وحداته في الربع الثاني من عام 2027.

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