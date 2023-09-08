راكز تعزز التعاون التجاري مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية ترمي إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية المتبادلة بين دولة الإمارات والهند على النحو الذي يرسخ التزام كلا البلدين بالتميز في مجال الأعمال، حيث مثل راكز في توقيع مذكرة التفاهم أنس حجاوي، رئيس القطاع التجاري في راكز، وعن منظمة التجارة الاقتصادية الهندية الدكتور أسيف إقبال، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الاقتصادية الهندية.



ويسلط هذا التعاون الضوء على العديد من الأهداف التي تشمل استضافة بعثات تجارية وتنظيم ملتقيات استثمارية لتعريف الشركات الهندية بالخدمات التي تقدمها راكز ولتزويدهم بمنصة يمكن من خلالها التواصل مع الشركاء والمستثمرين المستقبليين في دولة الإمارات. كما تنص الاتفاقية على تقديم خدمات أعمال قابلة للتخصيص للشركات الهندية يتم تصميمها لتلبية تطلعاتهم بتوسعة نطاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وستعمل راكز على تمهيد الطريق أمام الشركات الهندية الراغبة بممارسة عملياتها في الدولة لدخول الأسواق المحلية من خلال مساعدتها في التعامل مع المتطلبات التنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة. ومن البنود الرئيسية الأخرى التي تنص عليها مذكرة التفاهم إتاحة فرص التواصل للشركات الهندية مع الشركات الأخرى لتمكينهم من التفاعل مع أصحاب المصلحة ضمن راكز سواء المحليين أم الدوليين.



وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: تلعب علاقاتنا مع الشركات الهندية المختلفة دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، والتي شهدت نمواً كبيراً في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لعام 2022.

كما تمثل مذكرة التفاهم هذه مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية بالإضافة إلى تعاوننا الأخير مع غرفة الأغذية والزراعة الهندية لتعزيز التجارة الزراعية الثنائية التزامنا بتقوية العلاقات التجارية الدولية وتعزيز سبل التجارة مع الأسواق الرئيسية مثل الهند.



ومن جهته قال الدكتور أسيف إقبال، رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الاقتصادية الهندية: تعمل راكز في إطار مثالي مبني على تسهيل السياسات وجعلها ملائمة للأعمال، وتعد مركزاً مثالياً للشركات النامية والعاملة في مختلف المجالات، وتسعى دائماً إلى تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات. سررنا بقصص نجاح العديد من الشركات الهندية في راكز والتي شهدت نمواً وتوسعاً هائلاً يلبي احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية على حد سواء.



وتحتضن راكز في الوقت الراهن مجتمع أعمال يضم ما يقارب 5000 شركة هندية، ويشمل عدداً من الأسماء البارزة مثل شركة ناتوريل التابعة لشركة دابر الهند العالمية والعاملة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول وشركة فابكون اندستريال سيرفيسس المتخصصة في تصنيع حاويات الضغط وشركة أشوك ليلاند المصنعة لمحركات السيارات وقطع غيار السيارات دولياً وشركة رويال جلف اندستريز الرائدة في إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية وشركة الأمير فود اندستريز العالمية والمتخصصة في تصنيع وتصدير التوابل وشركة إيس كرينز آند انجنيرينغ المتخصصة في تصنيع المخازن والمستودعات المصنوعة من الحديد الصلب وغيرها من كبريات الشركات والمصانع الهندية.

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