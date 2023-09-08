مجلة هندية: الإمارات في طريقها للتغلب على نموذج «أوبن أي» للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أكد موقع مجلة «أناليتكس إنديا» Analytics India Magazine، أن دولة الإمارات ستتغلب في القريب العاجل على نموذج شركة Open AI، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد إطلاق معهد الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات «فالكون 180 بي»، أقوى نموذج لغوي مفتوح المصدر على مستوى العالم.

وقال الموقع إن نسخة «فالكون 180 بي» تعتبر نسخة مطوّرة للغاية من «فالكون 40 بي»، النموذج المفتوح الذي تربع على رأس قائمة منصة «Hugging Face» للنماذج اللغوية الكبيرة في مايو 2023، واصل معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، دفع عجلة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يُعدّ أكبر نموذج لغة مفتوح المصدر، من خلال توظيف 180 مليار عامل متغير، وتم تدريبه على 3.5 تريليونات رمز توكين، ما أسهم في تربعه على رأس قائمة منصة «Hugging Face» للنماذج اللغوية الكبيرة المدربة مسبقاً، علماً بأنه تفوق على نماذج أخرى بارزة مثل نموذج «LLaMA 2» من شركة ميتا وفقاً لمعايير مختلفة، مثل اختبارات الاستنتاج والبرمجة والكفاءة والمعرفة.

وأشار الموقع إلى أن دولة الإمارات تعمل على تنويع اقتصادها، وتستخدم الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال تصدير النفط لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي.

واستطرد: «وقبل ست سنوات، أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، بهدف جعل الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل كبير في اقتصاد الدولة، ويستهدفون ما يصل إلى 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030».

مجلس أبحاث التكنولوجيا

وأوضح الموقع أن دولة الإمارات في عام 2020 أنشأت مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البحث العلمي والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبعد بضعة أشهر، أنشأ المجلس شركة TII، التي تقف اليوم وراء إنشاء فالكون 180 بي.

وشدد على أنه «ليس هناك شك في أن دولة الإمارات متفائلة بشأن الاستثمار في مبادرات الذكاء الاصطناعي، وفي يونيو عندما زار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أبوظبي، أشاد ببصيرة الدولة في إدراك إمكانات الذكاء الاصطناعي».

وحدات معالجة الرسومات

وأضاف الموقع: «بينما كان العالم يكافح من أجل شراء وحدات معالجة الرسومات «نيفيديا» NVIDIA، تمكنت الإمارات من تأمين الوصول إلى الآلاف من شرائح «نيفيديا»، التي استخدمتها لبناء نموذج «فالكون» في مايو الماضي».

وأردف الموقع: «علاوة على ذلك، تريد الإمارات امتلاك قوتها ومواهبها الحسابية من دون الاعتماد على الآخرين، ولا شك في أن لديهم رأس المال وموارد الطاقة والموهبة للقيام بذلك، ونظراً لنقص المعروض من رقائق «نيفيديا»، كانت الإمارات العربية المتحدة ذكية بما يكفي للبحث عن بدائل».

«جي 42»

وأوضح الموقع أن معهد «إنسبشن» التابع لمجموعة «جي 42» أطلق نموذج اللغة العربية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر «جيس Jais» الأعلى جودة على مستوى العالم لتعزيز قدرات الابتكار في العالم العربي، والذي يحتوي على 13 مليار مؤشر، وتدربه على مجموعة بيانات مطورة حديثاً تتضمن 395 مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية.

ويعدُّ إطلاق «جيس» محطة بالغة الأهمية في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم العربي؛ فهذا النموذج المطور في أبوظبي يتيح لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية إمكانية استكشاف القدرات الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للذكاء الاصطناعي والابتكار وصون الثقافة والتعاون الدولي.

يعد «جيس» نموذجاً لغوياً كبيراً قائماً على المحوّلات ويستخدم العديد من المزايا المتطورة، بما فيها ميزة الانتباه للتحيزات الخطية (ALiBi) التي تمكّن النموذج من استقراء تسلسل طويل لتوفير سياق أفضل وأدق. ومن التقنيات الرائدة التي يستخدمها النموذج أيضاً دالة تنشيط الوحدات الخطية المسورة (SwiGLU)، وتحديد معلّمات الحد الأقصى للتحديث، بغية تعزيز كفاءة تدريب النموذج ودقته.

وتم إنشاء «جيس» بمساعدة أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تنتجها شركة Cerebras Systems ومقرها وادي السيليكون، بصفقة قيمتها 100 مليون دولار مع «جي 42»، علاوة على ذلك جمعت مجموعة «جي 42» في عام 2021، 800 مليون دولار من شركة الاستثمار التكنولوجي الأمريكية سيلفر ليك، التي تحظى بدعم من مبادلة.

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