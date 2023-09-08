ارتفاع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة، بنحو 0.50 درهم،، ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 233.00 درهماً، بينما سجل سعر عيار «غرام 22» مستوى 215.75 درهماً، أما سعر عيار «غرام 21» استقر عند 209.00 دراهم، وسجل عيار «غرام 18» نحو 179.00 درهماً.

وعالمياً صعد الذهب قليلاً مع تراجع الدولار عن مستوياته المرتفعة لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تركيز المستثمرين على البيانات الأمريكية التي تزداد قوة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1925.14 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.7 بالمئة، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1949.40 دولاراً.

وقال إيليا سبيفاك رئيس وحدة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف «إذا انتهى الأمر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى التمسك (بموقفه من أسعار الفائدة) لفترة أطول، فسيصبح هذا هو أسوأ شيء على الإطلاق بالنسبة للذهب لأنه يعني ارتفاع عوائد السندات والدولار».

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة لكنه يتجه صوب تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في تسع سنوات مدعوماً بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأمريكي اكتسب قوة في أغسطس، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير .

ووفقاً لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 93% تقريباً أن يُثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 19 و20 سبتمبر، لكنهم يراهنون على احتمال بنسبة 41% بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.09 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 0.4% إلى 907.04 دولارات، لكنهما يتجهان نحو أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ 23 يونيو.

وصعد البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1224.03 دولاراً في طريقه لكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

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