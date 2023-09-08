تأجيل دعوى إعادة هيكلة «دريك آند سكل» إلى 18 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دريك آند سكل إنترناشيونال» أن محكمة الاستئناف عقدت أول جلساتها بخصوص الطلب المقدم من الشركة لإعادة الهيكلة أول من أمس، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 18 أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان لسوق دبي المالي، أوضحت الشركة أنه تم تأجيل الدعوى لتقديم ما تم مع الدائنين بخصوص تسوية الديون وإعادة هيكلتها وفقاً للجنة التنظيم المالي لإعادة الهيكلة.

يشار إلى أن محكمة التمييز كانت قد أصدرت أغسطس الماضي، قراراً بنقض حكم محكمة الاستئناف بخصوص إعادة هيكلة شركة دريك آند سكل وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.

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