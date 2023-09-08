دبي ثالث الوجهات شعبية للبريطانيين في خريف 2023

المصدر: دبي ـ البيان

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نالت دبي المركز الثالث بين الوجهات السياحية المفضلة لدى المسافرين البريطانيين خلال موسم الخريف 2023، وذلك في سياق «مؤشر السفر الخريفي، 2023»، الصادر حديثاً عن موقع «تريب أدفايزر» الشبكي الأمريكي، المتخصص في النصائح المتعلقة بالسياحة والسفر.

الجدير بالذكر أن دبي اختيرت يناير الماضي كأفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين، لعام 2023، من «تريب أدفايزر»، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد أن فازت باللقب ذاته اعام الماضي.

ورسخت دبي مكانتها وجهة عالمية للسياحة والسفر والزيارة والأعمال والفعاليات والإقامة في العديد من المؤشرات والتقارير العالمية بفضل مقوماتها المتنوعة والازدهار والتنوع الاقتصادي، إضافة إلى ازدهار الأعمال وانتعاش النمو الاقتصادي وجودة مستويات المعيشة والخدمات والمرافق العالمية المستوى والبنية الأساسية والرقمية المتطورة.

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