اعتماد دولي لـ «موشنجيت » و«ذا جرين بلانيت» للمتنزهات المغلقة

المصدر: دبي- البيان

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كشفت «موشنجيت دبي»، أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، و«ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة الوحيدة في دبي، والتي تعد من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية فيها، عن حصولهما على شهادة مركز التوحد المعتمد™ من «المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر IBCCES»، لتكونا أول الحاصلين على هذا الاعتماد الدولي المرموق على مستوى دبي، ضمن فئتي المتنزهات والوجهات الترفيهية المغلقة.

وقال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: «نحن نسعى دوماً لتوفير أفضل التجارب الترفيهية لجميع ضيوفنا، بمن فيهم المصابون بالتوحد وحالات الإدراك الحسي، إذ تعكس هذه الشراكة التي أبرمناها مع»المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر«، الالتزام الراسخ لدبي القابضة للترفيه بتوفير تجارب استثنائية وشاملة في جميع وجهاتنا الترفيهية الرائدة على مستوى المنطقة».

ويأتي هذا الاعتماد الذي حظيت به كل من موشنجيت™ دبي، و«ذا جرين بلانيت دبي»، ضمن إطار مبادرة دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي الأوسع نطاقاً.

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