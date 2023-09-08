إطلاق «أفينيو ريزيدنس 5» في منطقة الفرجان

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «نبني» العقارية، إطلاق مشروع «أفينيو ريزيدنس 5» في منطقة الفرجان بدبي.

ويقدم مشروع «أفينيو ريزيدنس 5»، تشكيلة متنوعة، منها الشقق ذات غرفة النوم الواحدة ومنها الأجنحة، إضافةً لشقق البنتهاوس وغيرها.

وأكد خالد الجزيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة نبني العقارية، أن مشروع أفينيو ريزيدنس 5 يأتي في إطار التزام الشركة وأهدافها بتطوير مفهوم الحياة العصرية في منطقة الفرجان خصوصاً وفي دبي عموماً. ويسعدنا أن نكون أصحاب السبق في تقديم شقق بنتهاوس في هذا المجتمع النابض بالحياة».

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