استقرار أسعار الذهب محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

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استقرت أسعار الذهب محلياً وعالمياً. ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية أمس، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 232.50 درهماً، بينما سجل سعر عيار «غرام 22» مستوى 215.25 درهماً، أما سعر عيار «غرام 21» استقر عند 208.25 دراهم، وسجل عيار «غرام 18» نحو 178.50 درهماً.

وعالمياً حامت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أسبوع بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها منتصف مارس الماضي.

وخلال التداولات، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1918.14 دولاراً للأوقية (الأونصة) ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس والذي بلغه في الجلسة السابقة. فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1942.30 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 % إلى 23.09 دولاراً للأوقية. بينما ارتفع البلاتين 0.1 % إلى 909.73 دولارات وهبط البلاديوم 1.2 % إلى 1200.55 دولار.

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