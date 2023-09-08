«جرينبيرج» الأمريكية تتوسع إقليمياً عبر الإمارات

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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أعلنت شركة جرينبيرج الأمريكية، أحدث شركة عالمية متخصصة في الخدمات والاستشارات القانونية، اعتزامها التوسع في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من الإمارات، حيث عززت الدولة مكانتها وجهة للشركات والمؤسسات العالمية.

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، حصلت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا وتمتلك 45 مكتباً حول العالم، على ترخيص لمزاولة أنشطتها في الإمارات، وأعلنت عن تعيين فريق من المحامين والموظفين المتخصصين في قطاعات متعددة، تتضمن العقارات والضيافة، والذين كانوا يعملون لدى جهات شريكة لها.

وحققت «جرينبيرج» العام الماضي نمواً في إيراداتها للعام التاسع على التوالي. وشهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة إبرام أكثر من 300 صفقة بقيمة إجمالية 58.3 مليار دولار، بحسب بيانات «بلومبرغ».

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