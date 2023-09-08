«أدنوك للغاز» تُورِّد للصين غازاً طبيعياً مسالاً بملياري درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «أدنوك للغاز» بي إل سي، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بقيمة تتراوح بين 1.65 وملياري درهم (440 إلى 550 مليون دولار) مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة «بي سي آي»، وهي واحدة من أبرز منتجي وموزعي النفط والغاز في الصين.

وتؤكد الاتفاقية الحضور العالمي المتنامي لشركة «أدنوك للغاز»، لا سيما في أسواق شرق وجنوب آسيا. ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، حيث تواصل «أدنوك للغاز» التزامها بضمان توفير إمدادات موثوقة ومستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: «تواصل الصين تأكيد مكانتها سوقاً رئيسياً لمنتجات (أدنوك للغاز)، وتأتي هذه الاتفاقية ل ترسيخ دورنا كمورّد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء شرق وجنوب آسيا والأسواق الأخرى».

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