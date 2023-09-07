11 مليار درهم مكاسب الأسهم بدعم «القيادية»

المصدر: دبي- محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم مكاسب قوية أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 11 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة المرافق العامة والاتصالات.



وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.497 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 3.508 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.823 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و685.57 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.



سجل السوقان إجمالي 24.3 ألف صفقة، شملت 311.2 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 118.76 مليون سهم في سوق دبي، و192.43 مليون سهم في سوق أبوظبي.



وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.45 مليار درهم، بختام جلسة أمس، توزعت بين 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و371.27 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بأعلى وتيرة صعود في أسبوعين، وتحديداً منذ جلسة 23 أغسطس، مرتفعاً بنسبة 0.52 %، إلى مستوى 4058.95 نقطة.



وقاد سهما «إمباور» و«سالك» ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 4.97 % و3.7 % على التوالي، في حين تصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة قاربت 116.9 مليون درهم، مرتفعاً 0.3 %، ليغلق السهم عند سعر 16.6 درهماً.



وشهد سوق دبي المالي بختام جلسة أمس، صعود أسهم تكافل 2.6 %، ودبي للمرطبات 1.8 %، وسلامة 1.8 %، ودبي الإسلامي 1.26 %، وإعمار العقارية 0.57 %.



واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 29.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 207.8 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 178.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي



صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، بنسبة 0.47 % إلى مستوى 9659.77 نقطة.



وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 213.6 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 163.9 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 120.2 مليون درهم.



وارتفع في سوق أبوظبي أسهم رابكو للاستثمار 7.6 %، والصير للمعدات 3.4 %، وأي دي سي كوربوريشن 3.3 %، وأمريكانا للمطاعم 3.3 %، وإي آند 2.7 %، وزاد أبوظبي الأول 0.6 % عند سعر 13.22 درهماً، ودانة غاز 0.5 %، ليغلق عند 0.930 درهم.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

سوق دبي

إمباور 4.97 %

سالك 3.7 %

تكافل 2.6 %

دبي للمرطبات 1.8 %

سلامة 1.8 %

سوق أبوظبي



رابكو للاستثمار 7.6 %

الصير للمعدات 3.4 %

أي دي سي كوربوريشن 3.3 %

أمريكانا للمطاعم 3.3 %

إي آند 2.7 %



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