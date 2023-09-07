378 صفقة عقارية في دبي بـ1.03 مليار درهم في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 178.51 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 849.86 مليون درهم.



وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.63 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20.15 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى، تليها مبايعة بقيمة 18.38 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.



وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 10.6 ملايين درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 16.31 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 40.26 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 132.03 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جزر العالم.



وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 41.1 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 74.93 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 29.64 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 100.12 مليون درهم منها 12 رهن أراضٍ بقيمة 16.99 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 83.13 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 11.03 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 10.73 ملايين درهم.



وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 34.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4.8 ملايين درهم.

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