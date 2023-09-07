«إي آي إتش» تستحوذ على حصة الأغلبية في «9 ياردز كومينيكشنز»

المصدر: أبوظبي — البيان

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أعلنت كل من مجموعة إي آي إتش إثمار الدولية القابضة «إي آي إتش» وشركة «9 ياردز كومينيكشنز»، الشركتان اللتان تتخذان من أبوظبي مقراً لهما، عن استحواذ إي آي إتش على حصة الأغلبية في شركة «9 ياردز كومينيكشنز».

ويهدف هذا الاستحواذ لتوسيع قاعدة استثمارات «إي آي إتش» في أبوظبي، وتوسيع نشاطها في قطاعات حيوية ورائدة جديدة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ خطط عمل تشغيلية من شأنها الإسهام بشكل فعِّال في توسيع نطاق الخدمات وقاعدة عملاء لـ «9 ياردز كومينيكشنز»، منطلقين في ذلك من الرؤية الرشيدة للقيادة في دولة الإمارات في تعزيز وتنمية مختلف قطاعات الاقتصاد، وذلك في إطار الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.



وطورت «إي آي إتش» محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تتألف من أكثر من أربعين شركة ناجحة في قطاعات متعددة، بما فيها الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والمركبات والتجارة، في حين تحتل «9 ياردز كومينيكشنز» مكانة مرموقة في قطاع الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في أبوظبي ودولة الإمارات، مع سجل حافل بالنجاحات وقاعدة عملاء واسعة تضم هيئات حكومية ومؤسسات خاصة داخل الدولة وخارجها.

وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إي آي إتش: «الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في «9 ياردز كومينيكشنز»، هو خطوة هامة تهدف لتحقيق خطتنا التوسعية، وتنسجم مع رؤيتنا للاستثمار في قطاعات جديدة وذات بعد حيوي وتتسم بالديناميكية، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على خططنا المستقبلية، وفي رفد المجموعة بواحدة من أنجح شركات الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في أبوظبي ودولة الإمارات».

وأضاف: «يأتي هذا الاستحواذ ليؤكد على الالتزام لتنويع استثماراتنا في مختلف القطاعات، معتمدين في ذلك على الإمكانيات والخبرة الكبيرة لـ «9 ياردز كومينيكشنز»، حيث نهدف من خلال هذه الشراكة لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها والدخول إلى أسواق جديدة في المنطقة والعالم».

وقال حسام الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «9 ياردز كومينيكشنز»: «حققنا خلال سنوات عملنا العديد من النجاحات، واستطعنا أن نحتل مكانة بارزة في قطاع الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في العاصمة أبوظبي على وجه الخصوص وفي دولة الإمارات والمنطقة أيضاً، ونُعلن اليوم عن استحواذ إي آي إتش على حصة الأغلبية في شركة «9 ياردز كومينيكشنز»، والذي يُعتبر تتويجاً لسنوات من العمل الجاد والطموح، نسعى من خلاله للوصول إلى أسواق جديدة، وتوسع نطاق عملائنا وخدماتنا».



وأردف: «تعتمد «9 ياردز كومينيكشنز» على أكثر من 120 شخصاً يعملون في مكاتبها، وهم من أفضل الخبرات الموجودة في الأسواق التي نتواجد فيها، الأمر الذي انعكس في أن نصبح أحد أبرز مقدمي خدمات الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات للشركات والجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، حيث حققت «9 ياردز كومينيكشنز» العديد من الإنجازات والنجاحات الكبيرة خلال سنوات من العمل، من خلال توفير خدمات مختلفة تشمل استراتيجيات التسويق المتكاملة، وإدارة الفعاليات وإدارة العلاقات العامة والإعلام الرقمي. سعيدون جداً بهذه الشراكة مع إي آي إتش، ونعلن اليوم عن بدء مرحلة عمل جديدة ستحمل مزيداً من النجاحات».

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