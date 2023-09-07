1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 378 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 178.51 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 849.86 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.63 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 20.15 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 18.38 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 10.6 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 16.31 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 40.26 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 132.03 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28.5 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 41.1 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 74.93 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 29.64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 100.12 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 16.99 مليون درهم و64 رهن فلل وشقق بقيمة 83.13 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 11.03 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 10.73 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 34.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4.8 مليون درهم.

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