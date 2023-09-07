«بيوتي وورلد» يستقطب العلامات التجارية إلى دبي

المصدر: دبي- البيان

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يمثل معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست» أحد أكثر المعارض التجارية العالمية نمواً في العالم، حيث يؤثر بشكل محوري في ازدهار وتطور قطاعات الجمال والشعر والعطور والرفاهية، وهو ما يتجسد في الدورة الـ 27 من معرض «بيوتي وورلد ميدل إيست»، والتي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، حيث يستقطب الحدث العلامات التجارية العالمية الشهيرة.

ومن خلال جمع أكثر من 50.000 خبير في مجال الجمال للتواصل واستلهام وتبادل الأفكار والابتكار والتعاون، سيدعم المعرض فرص الأعمال المتاحة في قطاع الجمال في منطقة الشرق الأوسط، في ظل توقعات بوصول قيمة سوق الجمال والعناية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 47 مليار دولار بحلول 2027، وفقاً للتقارير الصادرة عن شركة ماكنزي آند كومباني، حيث تجذب المنطقة اهتمام الجهات المؤثرة والمؤسسات المهمة من شتى أنحاء العالم. وعبر استفادته من نجاح دورة العام الماضي، سيكون «بيوتي وورلد ميدل إيست 2023» الذي يرفع هذا العام شعار «اكتشف الجمال.. ضاعف الفرص»، منصة القطاع المفضلة للتواصل والإلهام والتجارة العالمية.

وسجل «بيوتي وورلد ميدل إيست» خلال العام الماضي نجاحاً لافتاً وحضوراً مميزاً كان الأفضل في تاريخ المعرض الذي يقام على مدار 26 عاماً، في حين تبدو دورة هذا العام أكبر وأكثر جرأة، حيث تتوزع على مساحة 15 قاعة، مسجّلة بذلك نسبة نمو بنحو 20%، ويتوقع أن يستقبل المعرض هذا العام أكثر من 1600 عارض من حوالي 60 دولة، عبر مختلف أقسامه بما فيها سلسلة التوريد والخدمات، والعطور، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وتكنولوجيا العناية بالجمال، ومستحضرات العناية والنظافة الشخصية، والشعر والأظافر، ومستلزمات الصالونات، إلى جانب قسم الجمال النظيف والواعي المتطور.



أبرز الفعاليات

سيشهد المعرض عرض تشكيلة واسعة من المنتجات ضمن أقسامه المتعددة من قسم حلول تكنولوجيا العناية بالجمال، ومستحضرات الجمال، والعطور، والعناية بالبشرة، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر، والعناية والنظافة الشخصية، ومستلزمات الصالونات، وحتى قسم سلسلة التوريد، ومواد التغليف، كما يركز المعرض هذا العام على ابتكارات التغليف الفاخرة والمميزة، إلى جانب قطاع الجمال الطبيعي والعضوي والذي يعد أحد أقسام المعرض الحديثة.

ويدرك القائمون على «بيوتي وورلد ميدل ايست» أن المستهلكين اليوم أصبحوا أكثر وعياً بيئياً واجتماعياً، مع ظهور المنتجات الطبيعية والمستدامة والأخلاقية للعناية بالجمال التي أصبحت تمثل إحدى محركات النمو الرئيسية إلى جانب قطاع الجمال التقليدي. ومن خلال اتخاذ نهج أكثر شمولية لتحول قيم المستهلكين، عمل المعرض على تطوير قطاعه الطبيعي والعضوي، عبر إطلاق قسم «كلين+كونشس» الذي يجمع العلامات التجارية التي تلتزم بتوفير المنتجات العضوية والطبيعية.

وتعكس فعالية «فرونت رو من مجموعة نزيه» المفضلة لدى الزوار روح «بيوتي وورلد ميدل إيست»، حيث تتميز بما تتضمنه من جلسات تعليمية وأخرى حوارية ونقاشية وعروض توضيحية يقدمها مجموعة من الخبراء على مدار أيام المعرض الثلاثة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الجذابة التي تعرض أحدث الابتكارات في مجالات الشعر والماكياج والأظافر، وغيرها.

بيوت العطور العالمية

وخلال المعرض ستقدم 15 من أفضل بيوت العطور العالمية ابتكاراتها الخاصة للعطر المميز الذي سيجسد جوهر أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة، وسيتمكن الزوار من تجربة هذه الخلطات باستخدام أحدث التقنيات من «آيربيرفيوم» (AirParfum)، وسيتم التصويت على أفضلها ليمثل عطر «بيوتي وورلد ميدل إيست 2023».

وتمثل «كوينتيسينس – فن صناعة العطور» المنصة الحصرية في «بيوتي وورلد» والمكرسة للعطور الفاخرة، حيث ستتمكن بعض العلامات التجارية والمبدعين من شتى أنحاء العالم، من خلالها عرض إبداعاتهم ضمن بيئة راقية.

ويقدم مؤتمر «نكست إن بيوتي» مجموعة جلسات نوعية، تشمل: الذكاء التسويقي، التوجهات الناشئة، وأحدث التقنيات التي تساهم في تغيير قطاع الجمال الإقليمي والعالمي، حيث يمكن للزوار الانضمام إلى العديد من الجلسات التي تناقش وجهات نظر ورؤى جديدة واستراتيجيات تجارية متقدمة، إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بالابتكار وتوجهات السوق وبيئة الأعمال في الشرق الأوسط.

حفل جوائز

وخلال حفل جوائز بيوتي وورلد ميدل إيست 2023 المرموقة، سيتم تكريم الأبرز والأفضل في قطاع الجمال، من المنتجات المبتكرة والتقنيات الرائدة وحتى العلامات التجارية الاستثنائية والمبدعين، حيث يُمثل ذلك احتفاءً بالعمل الجاد والإبداع وتفاني المحترفين في مجالات الجمال والعلامات التجارية التي أحدثت تأثيراً كبيراً في القطاع، وستشهد دورة هذا العام إطلاق فئات جديدة من بينها: أفضل منتج للشعر، وأفضل تغليف فاخر، وأفضل متاجر مستقلة، وأفضل متاجر شعبية، وغيرها، حيث سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة من الحكام المرموقين تضم خبراء في المجال والمؤثرين والصحفيين المتخصصين في قطاع الجمال.

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