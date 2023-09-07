بيع فيلا في البراري بـ 42 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» عن بيع الفيلا «آر 8»، العقار المميز في البراري بدبي. والتي تمتد على مساحة 11.646 قدماً مربعة على قطعة أرض بمساحة 12.905 أقدام مربعة، مقابل 42 مليون درهم.

وتتميز الفيلا بتصميم حديث مع تشطيبات تتضمن أرضيات من الرخام من كالكوتا، ومطبخ من بوغنبوهل، وأجهزة من جاجنو، مع نظام أتمتة منزلي شامل، ويقدم العقار مزيجاً متناغماً يجمع ما بين الفخامة والعملية. وساهم أثاث الفيلا المُقدم من فيندي ومينوتي، بالإضافة إلى الأعمال الفنية المُعدة خصيصاً في خلق أجواء مميزة وإضفاء لمسة خاصة. تشمل العناصر المعمارية الجديرة بالملاحظة الجناح الرئيسي العائم الذي يوفر إطلالات هادئة على الحدائق الخضراء المحيطة.

وحافظ مشروع البراري على سمعته وجهة فاخرة رئيسية بارزة، حيث تشهد المنطقة زيادة ملحوظة بنسبة 14% سنوياً في أسعار العقارات. وبهذا النجاح تنضم فيلا آر 8 إلى قائمة المبيعات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار في دبي. ووفقاً لتقرير نايت فرانك لسوق العقارات السكنية في دبي لعام 2023، تتصدر دبي المرتبة الأولى عالمياً في مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، مع بيع أكثر من 188 عقاراً خلال النصف الأول من العام. ويمثل مشروع البراري أحد أكثر المجتمعات الصديقة للبيئة في دبي، حيث يجذب سكاناً جدداً من خلال إضافة منافذ تجارية جديدة وخيارات تناول الطعام والعديد من المرافق جديدة، بما في ذلك المجتمعات القادمة مثل «تشورسيا».

وقال أندرو كامينغز، الشريك ورئيس قسم العقارات الفاخرة في نايت فرانك: «إن نجاح مشروع البراري الذي سجَّل أرقاماً قياسية لم يحدث بمحض الصدفة. لقد عزز مطورو المنطقة مستوى أعمالهم وقدموا فيلات مخصصة تلبي تماماً طلب المشترين. من خلال نهج تسويق استراتيجي وشراكتنا الموثوقة مع البائع، شهدنا قدوم أكثر من 100 وسيط من كبار الوسطاء بغرض زيارة الفيلا. ويعد هذا بمثابة انتصار للتعاون الذي يُوضح كيف يمكن للوسطاء العمل بأفضل طريقة لصالح جميع الأطراف عندما يتعاونون معاً».

وأضاف: «يُسعدنا أيضاً الإعلان عن إطلاق فيلا آر 9 المُقدمة من قبل نفس المطور، والتي تقع بالجوار مباشرة. وسيتضمن هذه الإصدار الجديد نسخة مطورة من آر 8، على مساحة أكثر من 15.000 قدم مربع من المساحة المبنية وقطعة أرض تبلغ مساحتها ما يقرب من 20.000 قدم مربع».

وتشهد دبي تأثيراً إيجابياً واسع النطاق، مع وجود 368 وحدة سكنية في أحياء المدينة الرئيسية مثل جزيرة النخلة وتلال الإمارات وجزيرة جميرا باي، تزامناً مع الاتجاه العالمي للأفراد الأثرياء الباحثين عن مناطق خضراء، فإن هذا يؤدي إلى الارتقاء السريع للمجتمعات الداخلية نحو مكانة متميزة. وأحد أبرز هذه الأمثلة الناجحة هو مشروع البراري، الذي يُتوقع أن ينضم إلى القائمة الحصرية لأحياء دبي الرئيسية.

ومع زيادة الأسعار بنسبة 111% منذ يناير 2022، أصبحت منطقة البراري الآن على قدم المساواة مع مناطق دبي الرئيسية والتي شهدت نمواً بنسبة 125% في قيم رأس المال خلال نفس الفترة.

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