الإمارات تتصدر دول العالم في التحول الاقتصادي

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت الإمارات للعام الخامس على التوالي بتصنيفها كأفضل دول العالم في «التحول الاقتصادي»، أي الدول التي تنتقل من وضع اقتصادي إلى وضع أفضل ومعدلات نمو أعلى، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر «أفضل دول العالم في 2023» الصادر من شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية.

وللعام الخامس على التوالي أيضاً، نالت الإمارات العلامة الكاملة في رصيدها على هذا المؤشر الفرعي، حيث بلغ رصيدها 100%.

واحتفظت الإمارات للعام الخامس على التوالي أيضاً بترتيبها الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تقدمت درجتين في ترتيبها العالمي، حيث نالت المركز الــ 19 عالمياً في المؤشر العام لأفضل دول العالم. وحصلت الإمارات على رصيد إجمالي في المؤشر العام 76.8 نقطة، أي أنها ارتفعت 6.8 نقاط هذا العام، بالمقارنة مع رصيدها في إصدار العام الماضي من المؤشر، وهو 70 نقطة.

ونالت الدولة المركز العاشر عالمياً في المؤشر الفرعي «أقوى دول العالم وأكثرها نفوذاً في 2023».

ونالت الإمارات مراكز عالمية رائدة في عدة مؤشرات فرعية ضمن التصنيف. فقد حصلت على المركز التاسع عالمياً على مؤشر «النفوذ الثقافي»، بالمقارنة مع الــ 14 عالمياً في العام الماضي. وتقدمت الدولة هذا العام درجةً إلى المركز الـ 17 عالمياً على مؤشر «أفضل دول العالم في ريادة الأعمال»، بينما تقدمت 3 درجات في المؤشر الفرعي «الدول الأكثر مرونة»، واحتفظت من العام الماضي بترتيبها العالمي الــ 26 على المؤشر الفرعي «جودة الحياة».

وفيما يخص المؤشرات تحت الفرعية المندرجة ضمن المؤشر الفرعي «التحول الاقتصادي»، نالت الدولة للعام الثاني على التوالي العلامة الكاملة على المؤشر تحت الفرعي «التميز»، 84.1 درجة على المؤشر تحت الفرعي «الاختلاف عن الآخرين»، 86 درجة في «التفرد»، و94,3 درجة على مؤشر «الديناميكية».

كما نالت الإمارات 96 درجة على المؤشر تحت الفرعي «النفوذ الاقتصادي»، المندرج تحت المؤشر الفرعي «أقوى دول العالم وأكثرها نفوذاً في 2023».

وتفوقت الإمارات في المؤشر العام على الصين، كوريا الجنوبية، النمسا، إيرلندا، لكسمبورغ، والبرتغال، والتي جاءت في التصنيف من الــ 20 إلى الــ 25، على التوالي. كما تفوقت الإمارات أيضاً على روسيا والهند والبرازيل، التي جاءت جميعها خارج قائمة الــ 25 الأوائل.

وكانت صدارة المؤشر العام من نصيب سويسرا، تلتها كندا، ثم السويد. وجاءت أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، هولندا، النرويج، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، إيطاليا، سنغافورة، إسبانيا، وبلجيكا، في المراكز من الرابع إلى الـ 18، على التوالي.

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