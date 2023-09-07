«ملتيبلاي» تستحوذ على %55 من «ميديا 247» مقابل 225 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة ملتيبلاي، عن إتمامها صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 55% من شركة «ميديا 247»؛ إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية، وذلك بقيمة 225 مليون درهم.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في أعقاب إعلان مجموعة ملتيبلاي في أبريل 2023، عزمها تعزيز استثماراتها في هذا القطاع، حيث تم الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة منذ ذلك الحين، وتم تعديل سعر الاستحواذ بناءً على النتائج المالية القوية لشركة «ميديا 247» للنصف الأول من عام 2023 التي سجلت نمواً تجاوز المتوقع في الإيرادات والربحية بنسبة 10% و37% على التوالي.

وتشمل أصول «ميديا 247» أكثر من 45 لوحة إعلانات خارجية وأعمدة أحادية وهياكل ثلاثية الأبعاد حصرية تتوزع على عدد من المواقع الاستراتيجية في دبي.

وتقدم «ميديا 247» خدمات متنوعة في مجال إدارة الوسائط الإعلانية والطباعة وحلول الإعلانية الخاصة بوسائل النقل مثل الملصقات الإعلانية عبر أكبر أسطول لسيارات الأجرة في دبي، مما جعلها الشريك الإعلاني المفضل لكبار المعلنين والشركات محلياً ودولياً.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي، بهذه المناسبة: «يأتي استثمارنا في «ميديا 247» ليجسد التزامنا الاستراتيجي بتنمية قطاعاتنا من خلال إضافة أصول ذات جدوى اقتصادية عالية وعوائد قيّمة ومستدامة. ويشهد قطاع الإعلام والاتصال العالمي، الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، تطورات جذرية بسبب التحول الرقمي المتسارع، والانتشار الفوري للمحتوى، وزيادة تفاعل المستخدمين، مما يتيح فرصاً غير مسبوقة للنمو والتطور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز