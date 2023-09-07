«دبي المالي العالمي» يحفز مسار التمويل المناخي في «كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تعاونه مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية لاستضافة سلسلة من الفعاليات المشتركة في فترة انعقاد مؤتمر الأطراف COP 28 في ديسمبر المقبل.

ومع بدء العد التنازلي لاجتماع قادة العالم في دبي، ترسم سلسلة الفعاليات التي تم الإعلان عنها مسار مستقبل التمويل المناخي. وتعد تتويجاً لـ12 شهراً من الفعاليات المقررة ضمن إطار برنامج «الطريق إلى COP 28» الذي أطلقه المركز المالي بالشراكة مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية.

وقالت علياء الزرعوني، الرئيسة التنفيذية للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يلتزم مركز دبي المالي العالمي أداء دور محوري في تنفيذ الأولويات الوطنية لمؤتمر الأطراف COP 28 ومن ذلك تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي. وعبر إتاحة فرص التواصل في القطاع، نواصل قيادة المسار التحولي نحو بناء مستقبل مستدام للجميع».

وسيشهد يوم 4 ديسمبر انعقاد قمة التمويل المناخي تحت عنوان «تمويل البقاء»، وهي الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي يستضيفها مركز دبي المالي العالمي في مؤتمر الأطراف COP 28.

وستجمع القمة في مظلتها نخبة من المؤسسات المصرفية، ومديري الأصول، والهيئات التنظيمية، والكيانات متعددة الأطراف، وغيرهم من أصحاب المصلحة لمناقشة محور «تمويل البقاء» في ظل التحديات المناخية المتفاقمة.

وستتناول الجلسات عدداً من الموضوعات ومنها تحويل مشهد التمويل على صعيدي الوتيرة والنطاق، وتعزيز توافر التمويل المناخي، وتطوير منتجات تمويل مبتكرة، وحفز أسواق الكربون الطوعية.

وستنعقد في 5 ديسمبر فعالية أخرى تحت عنوان «إطلاق العنان للتمويل الإسلامي في مؤتمر الأطراف COP 28»، إذ سيتم تسليط الضوء على مكانة دبي الرائدة في إصدار السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، إذ تستأثر سوق ناسداك دبي بحصة سوقية تتخطى 110 مليارات دولار.

وقال عمر شيخ، العضو المنتدب لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية: «لم يعد التغيير التدريجي الحل الذي نبحث عنه، وذلك استجابة للوضع الحالي المتمثل في تفاقم تداعيات التغير المناخي، والذي يترتب عليه اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز مستويات التمويل بما يضمن بقاءنا».

وتتضمن قائمة الفعاليات كذلك عدداً من المحاضرات التي سيتم عقدها في الفترة ما بين 3 و5 ديسمبر في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وجامعة هيريوت وات دبي. وستبحث هذه الجلسات في منظور عالم الاقتصاد الأسكتلندي آدم سميث في الربح والغاية؛ وستتناول أيضاً أفكار رائد علم الاجتماع ابن خلدون في نشوء وأفول الأمم والمقاربات الفريدة من نوعها لحل التحديات الجماعية.

وعلاوةً على ذلك، تستضيف أكاديمية مركز دبي المالي العالمي يومي 6 و7 ديسمبر SDG Hive، وهو برنامج عالمي يجمع عدداً من أصحاب المصلحة لتوجيه رأس المال الخاص نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويجمع هذا الحدث روّاد التمويل لمشاركة الخبرات اللازمة في شأن دور التمويل في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وسيبدأ مؤتمر الأطراف COP 28 أعماله بعقد منتدى الاستدامة المستقبلية الذي يستضيفه مركز دبي المالي العالمي يومي 4 و5 أكتوبر.

ويسلط هذا المنتدى الضوء على الممارسات المستدامة لدولة الإمارات في القطاع المالي، وستتم دعوة الخبراء العالميين فيه إلى التعاون وتبادل الرؤى في سبل تسريع وتيرة الانتقال العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون ومرن مناخياً.

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