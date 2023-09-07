«إعمار العقارية» يستحوذ على %36.3 من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهم «إعمار العقارية» على 36.3% من سيولة سوق دبي المالي، في تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، بسيولة جاوزت 137 مليون درهم، ليغلق السهم عند سعر 7 دراهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، بدعم سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«ديوا»، وأغلق المؤشر عند 4037.87 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.38 %.

وتصدر سهما «الوطنية للتأمينات العامة»، و«أمان» ارتفاعات 10 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 10.3 % و1.4 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم ديبا 7.8 %، والإثمار القابضة 1.2%، واكتتاب القابضة 0.7 %، وزاد الإمارات دبي الوطني 0.6%، وديوا 0.4 %، مغلقاً عند سعر 2.58 درهم.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع في سوق دبي بصافي بيعي 8.3 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 217.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 225.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9614.16 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.43 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم الخليج للمشاريع الطبية 11.8 %، وأي دي سي كوربوريشن للاستحواذ 8.5 %، وإي إس جي ستاليونز 5.5 %، وبالمز الرياضية 5.4 %، ورأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض 5.3 %. وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 210.2 ملايين درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 126.2 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 109 ملايين درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة بنحو 1.38 مليار درهم موزعة بواقع مليار درهم في سوق أبوظبي، و377 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 317.48 مليون سهم عبر تنفيذ 19.9 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.495 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.812 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و683.2 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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