مؤتمر تكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار ينطلق في دبي 25 سبتمبر

المصدر: (دبي – البيان)

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تشهد دبي انطلاق معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لتكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار، في نسخته السادسة، خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر في فيستيفال أرينا، إنتركونتيننتال، دبي. وسينظم الحدث شركة ألدريتش للطاقة، ليكون بمثابة منصة مهمة تجمع قادة الصناعة والخبراء الفنيين من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والآراء حول أحدث التطورات في تكنولوجيا الآلات الدوارة مع التركيز على الاستدامة والطاقة المتجددة وإزالة الكربون.

ويذكر أن هذا المؤتمر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط قد شهد نمواً كبيراً في نسخه السابقة عاماً تلو الآخر، خصوصاً وأنه يركز على تعزيز الإنتاجية والكفاءة في بيئة الأعمال المحفوفة بالتحديات.

وقال صامويل بنديكت، الرئيس التنفيذي لشركة ألدريتش للطاقة: «يسرنا أن ندعو الخبراء وقادة الفكر والمبتكرين لحضور النسخة السادسة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لتكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار، والذي سيكون حدثاً استثنائياً في ظل الدعم الكبير من مجلس الأعمال الكندي في دبي إلى جانب الرعاة والشركاء من شركات النفط الوطنية والعالمية».

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