تقرير أمريكي: أداء القطاع السياحي يعزز فائض الحساب الجاري للدولة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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رفعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات الاقتصادية توقعاتها لفائض الحساب الجاري للإمارات في 2023 إلى 11%، مقارنة بـ10% في توقعاتها السابقة، مشيراً إلى أن أداء القطاع السياحي في دبي عزز إلى حد كبير هذا الفائض.

وتوقعت في تقرير أن تواصل الإمارات تحقيق هذا الفائض كما حدث في العامين الماضيين.

وأفاد التقرير بأن ثمّة سببين وراء تعزيز فائض الحساب الجاري للدولة وهما احتفاظ قطاع السياحة في دبي في العام الجاري بأدائه الرائع، والنمو القوي في الصادرات غير النفطية للدولة.

وذكر أن أداء قطاع السياحة في دبي واصل في الفترة المنصرمة من 2023 انتعاشته المستمرة منذ عامين، فجاء أداؤه في النصف الأول أفضل كثيراً من المتوقع، وبارتفاع في عدد نزلاء فنادق دبي بنسبة 34%، مقارنة بالنصف الأول 2022.

وأضاف إن هذا الأداء المبهر دفع «فيتش سوليوشنز» إلى رفع توقعاتها في شأن فائض الحساب الجاري لقطاع الخدمات «والذي يتضمن قطاع السياحة» في الدولة إلى ناتجها المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري إلى 4.3%، مقارنة بـ4.1% في توقعاتها السابقة.

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