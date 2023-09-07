119 ملياراً مبيعات الشقق السكنية بدبي خلال 8 أشهر

المصدر: دبي – بشار باغ

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قفزت قيمة مبيعات الشقق السكنية في دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 119 مليار درهم مقارنة بـ 67.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 77%، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وارتفع عدد صفقات بيع الشقق السكنية من يناير لغاية نهاية أغسطس من العام الجاري بنسبة 62 %، حيث تم تسجيل 59239 صفقة بيع لشقق في دبي مقارنة بـ 36610 صفقة في الفترة ذاتها من 2022.

واستحوذت الشقق المباعة على الخريطة على النسبة الأكبر من مبيعات الشقق في دبي خلال هذه الفترة، حيث تم تسجيل 35363 صفقة بيع على الخريطة لشقق سكنية بقيمة إجمالية بلغت 80.9 مليار درهم مقارنة 19059 صفقة بيع بقيمة 38.7 مليار درهم في أول 8 أشهر من العام الماضي، بنمو وقدره 86 % في عدد الصفقات و109 % في إجمالي قيمة المبيعات.

تصدر مشروع بلواترز باي الذي تطوره شركة مراس في جزيرة بلواترز باقي المشاريع من حيث قيمة الشقق المباعة في أول 8 أشهر، حيث سجل مبيعات بـ 3.4 مليارات درهم قيمة 670 صفقة بيع، فيما سجل مشروع إلفيرا الذي تطوره شركة إعمار في منطقة دبي هيلز أكبر عدد من صفقات بيع الشقق السكنية في دبي حيث شهد 841 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم.

شقق جاهزة

فيما سجلت دائرة الأراضي والأملاك 23876 صفقة بيع لشقق سكنية جاهزة بقيمة 38.1 مليار درهم في أول 8 أشهر من العام الجاري مقارنة بـ 17551 صفقة بيع بقيمة 28.4 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 36 % في عدد الصفقات و 34 % في القيمة الإجمالية للمبيعات.

واستحوذت نخلة جميرا على 10 % من إجمالي مبيعات الشقق السكنية في دبي في الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري، حيث بلغت مبيعات الشقق في نخلة جميرا 12.2 مليار درهم قيمة 1310 صفقات بيع، وتلتها في المرتبة الثانية من حيث المبيعات منطقة برج خليفة التي سجلت مبيعات بقيمة 9.3 مليارات درهم قيمة 2671 صفقة بيع، وجاءت منطقة الخليج التجاري ثالثاً بـ 9.1 مليارات درهم قيمة 5098 صفقة تلتها في المرتبة الرابعة منطقة دبي كريك هاربر بـ 9 مليارات درهم قيمة 3768 صفقة بيع، وجاءت منطقة دبي هاربر خامساً بـ 8.3 مليارات درهم قيمة 1508 صفقات بيع.

مساكن بولغاري

واحتلت قرية جميرا الدائرية المرتبة الأولى بين باقي المناطق من حيث عدد صفقات بيع الشقق السكنية في دبي خلال هذه الفترة إذ سجلت 7789 صفقة بيع بقيمة 6 مليارات درهم.

وشهدت دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بيع 16 شقة تجاوزت قيمة كل منها 100 مليون درهم، من ضمنها شقة جاهزة في مساكن بولغاري بجزيرة جميرا باي، فيما جاءت باقي الشقق في مشاريع قيد الإنشاء. وبلغت قيمة هذه الشقق مجتمعة 2.5 مليار درهم، بما يشمل أغلى شقة في تاريخ سوق دبي العقاري التي بيعت بقيمة 420 مليون درهم في مشروع جميرا مرسى العرب، تلتها في المرتبة الثانية شقة في مشروع بولغاري لايتهاوس بجزيرة جميرا باي بقيمة 410 ملايين درهم.

واستحوذ مشروع بولغري لايتهاوس على 8 شقق من إجمالي 16 شقة بيعت بكل منها بأكثر من 100 مليون درهم، فيما استحوذ مشروع سيكس سنز ريزيدنسز على 3 صفقات.

مبيعات أغسطس

شهدت سوق الشقق السكنية في دبي خلال أغسطس الماضي 8375 صفقة بيع بقيمة 16.9 مليار درهم، بنمو وقدره 52 % في القيمة و 33 % في عدد الصفقات مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي الذي سجل 6274 صفقة بقيمة 11.1 مليار درهم.

366 صفقة عقارية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 955 مليون درهم إذ شهدت الدائرة أمس تسجيل 366 مبايعة بقيمة 726.51 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 77.95 مليون درهم و353 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.56 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وتليها مبايعة بقيمة 8.68 ملايين درهم في منطقة القوز الثانية وتليها مبايعة بقيمة 6.45 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة أهم المبايعات وتلتها مبايعة بقيمة 15.89 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 10.68 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 42.99 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 67.48 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 31.86 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 160.8 مليون درهم منها 9 رهون أراضٍ بقيمة 43.08 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 117.72 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة حصيان الثانية بقيمة 34.96 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.73 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 35 هبة بقيمة 68.24 مليون درهم وكان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 48.58 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.6 ملايين درهم.

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