14.6 تريليون تحويلات مصرفية محلية في عام

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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تجاوز إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.6 تريليون درهم خلال عام واحد، وذلك طبقاً لبيانات المركزي عن الفترة ما بين يونيو 2022 ويونيو 2023، والتي أوضحت نمواً شهرياً تدريجياً على مدار الفترة في حجم التعاملات المالية المصرفية بالسوق المحلي.

وأظهرت بيانات حديثة للمركزي أن التحويلات بين البنوك استقطبت الحصة الأكبر خلال تلك الفترة بنسبة 63 % وبإجمالي 9.2 تريليونات درهم بينما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37 % وبإجمالي تجاوز 5.4 تريليونات درهم.

وكانت الشهور الستة الأولى من 2023 الأنشط على صعيد الفترة، حيث حققت التحويلات بين البنوك فيها 34.2 % من إجمالي التحويلات على مدار العام، بينما اختصت التحويلات بين البنوك في النصف الثاني من 2022 بحصة 28.8 %، فيما اختصت تحويلات الأفراد في 2023 بـ 19.9 % من إجمالي التحويلات، مقابل مثيلتها المحققة في الشهور الستة الأخيرة من العام الماضي التي حققت نسبة 17.1 %.

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