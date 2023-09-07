موقع هندي: دبي نموذج مثالي رائد في التحول الرقمي

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أكد موقع «سي أي أو» الهندي، المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، أن دبي تعدّ نموذجاً مثالياً رائداً في التحول الرقمي، إذ تشتهر الإمارة بأنها مركز الأعمال والريادة في العالم، لافتاً إلى أن الشركات في الإمارة تتبنى التحول الرقمي وحلول البرمجيات لتعزيز الكفاءة وتبسيط العمليات والإبحار في ديناميكيات السوق المتطور.

وأشار الموقع إلى تدفق شركات عالمية من صناعات مختلفة إلى دبي من أجل حلول تكنولوجية متفوقة، لتسريع تحولها الرقمي والدفع بالابتكارات عبر إدخال تكنولوجيا حديثة في السوق الإماراتي، متوقعاً أن تعمد الشركات إلى تسريع الاستثمار في مشروعات حلول التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة الرقمية والإنتاجية.

ووفقاً للموقع، يعد الوقت مناسباً والظروف ممتازة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات من أجل اغتنام الفرص في المدينة، لافتاً إلى أن صناعة التكنولوجيا والبرمجيات نمت في دبي إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وبحلول سنة 2025 من المتوقع أن يتضاعف الرقم مع تقديم الشركات الناشئة مزيداً من الابتكارات وأحدث الأدوات التي تعيد تعريف الصناعات وتوفر حلول تكنولوجيا المعلومات المخصصة للشركات.

وأفاد الموقع بأن الدعم الحكومي والنظام البيئي للأعمال في دبي يجعلانها وجهة مثالية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل مدينة دبي للإعلام، حيث يشكل قادة تكنولوجيا الإعلام مستقبل الترفيه فيما رواد أعمال ملهمون يعيدون تصور التعليم في قرية المعرفة في دبي، هذا في وقت تستضيف مدينة دبي للإنترنت 1600 شركة تكنولوجية مختلفة تركز على معالجة المعلومات وتسخير قوة تحليل البيانات، ويقع في صلب نظامها البيئي «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» التي تدعم الشركات الناشئة و الصغيرة والمتوسطة.

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