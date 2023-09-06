«الإمارات العقارية» تشارك بـ «مجتمع أزهى» في سيتي سكيب جلوبال السعودية

المصدر: عجمان - البيان

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تشارك شركة «الإمارات العقارية» للتطوير العقاري في عجمان، ضمن فعاليات معرض ستي سكيب جلوبال السعودية، الذي يعد من أبرز المعارض العقاریة في منطقة الشرق الأوسط، خلال الفترة من العاشر إلى الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية.

ويسلط المعرض الضوء على التخطيط المعماري والفرص الاستثمارية بالإضافة الى التطورات المستقبلة للقطاع العقاري. وتأتي مشاركة الشركة بعرض مشروع «مجتمع أزهى» السكني وبهدف الاطلاع على المشاريع العقارية المميزة المشاركة، وجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري.

فرص استثمارية

وأكدت حنان جانحو المدير التنفيذي لشركة «الإمارات العقارية» على أهمية المشاركة في فعاليات المعرض، مشيرة إلى أنه فرصة للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، لعرض أفكارها وتبادل الخبرات مع مختلف العاملين في القطاع لخلق مستقبل أكثر ابتكاراً، مشيرة إلى أن المعرض فرصة لاكتساب عملاء محتملين جدیرین بالثقة وتعزيز الصلات والعلاقات المختلفة بين المشاركين والحصول على فرصة لطرح مشاريع جديدة.

3 مليارات

وأشارت إلى أن معرض ستي سكيب جلوبال السعودية يستقطب مطورين عقارين من شتى أنحاء العالم، مؤكدة أن «شركة الإمارات العقارية»، سوف تقوم بعرض أحدث مشاريعها العقارية المميزة وهو مشروع «مجتمع أزھى» السكني في منطقة العامرة في إمارة عجمان والذي تبلغ تكلفته 3 مليارات درهم.

ولفتت إلى أن المعرض فرصة مميزة لشركات التطوير العقاري من خلال الاستثمار في العقارات لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، حیث تعد إماره عجمان إحدى الوجھات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً، حیث ارتفعت الجاذبية الاستثمارية وتمكنت من استقطاب استثمارات عززت بھا رصیدھا، وتتطلع شركة «الإمارات العقارية» لجذب مزيد من المستثمرين وتحسين بیئتھا الاستثمارية من خلال تقديم حوافز متنوعة.

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