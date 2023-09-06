366 صفقة عقارية في دبي بـ726.51 مليون درهم في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 955 مليون درهم إذ شهدت الدائرة اليوم تسجيل 366 مبايعة بقيمة 726.51 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 77.95 مليون درهم و353 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.56 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وتليها مبايعة بقيمة 8.68 ملايين درهم في منطقة القوز الثانية وتليها مبايعة بقيمة 6.45 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8.59 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 2.55 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 6.45 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة أهم المبايعات وتلتها مبايعة بقيمة 15.89 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيراً مبايعة بقيمة 10.68 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 42.99 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 67.48 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 31.86 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 160.8 مليون درهم منها 9 رهون أراضٍ بقيمة 43.08 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 117.72 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة حصيان الثانية بقيمة 34.96 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 14.73 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 35 هبة بقيمة 68.24 مليون درهم وكان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 48.58 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.6 ملايين درهم.

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