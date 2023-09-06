سوق السفر العربي 2024 يسلط الضوء على ريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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كشف معرض سوق السفر العربي، الحدث الرائد في الشرق الأوسط لمتخصصي السفر والسياحة الداخلية والخارجية، عن موضوعه الرئيسي لنسخة عام 2024: «تمكين الابتكار: إحداث تحول في قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، حيث ستقام النسخة الحادية والثلاثين من الحدث في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من الاثنين 6 إلى الخميس 9 مايو 2024.

ولم يؤمِّن قطاع السفر والسياحة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، سوى 1% فقط من إجمالي التمويل للشركات الناشئة في جميع الصناعات، وفقاً لتحليل أجرته شركة ماكينزي، هذا على الرغم من أن القطاع يمثل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019.

ومع وجود عارضين من مجالات الطيران والإقامة والضيافة والمعالم السياحية والتكنولوجيا وغيرها، سيستكشف معرض سوق السفر العربي 2024 كيف يعمل المبتكرون في مجال السفر والسياحة على استقطاب وجذب مستويات أكبر من التمويل لزيادة المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وستستضيف الدورة الحادية والثلاثون من سوق السفر العربي صناع القرار وقادة الصناعة ومحترفي السفر من جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجها، لتشجيعهم على إقامة علاقات جديدة وتبادل المعرفة وتحديد الابتكارات التي لديها القدرة على إعادة تشكيل مستقبل السفر والسياحة العالمي، حيث ستسلط نسخة 2024 الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء، ودفع الكفاءات، وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.

مرونة

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: أظهر قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط مرونة ونمواً مذهلين في السنوات الأخيرة، ولكن يجب علينا مواصلة الابتكار والتكيف من أجل تحقيق أهداف الصناعة على المدى الطويل. وبفضل شعار سوق السفر العربي 2024، «إحداث تحول في قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال»، فإننا نملك فرصة ذهبية لعرض رؤى الخبراء والتقنيات المتطورة والفرص التجارية التي لديها القدرة على إعادة تشكيل القطاع بالكامل.

وسيمثل السفر المسؤول بيئياً محور التركيز الرئيسي خلال النسخة المقبلة من المعرض استناداً إلى موضوع سوق السفر العربي 2023 وهو «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، كما سيستكشف سوق السفر العربي 2024 كيفية الاستفادة من الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال بناء قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة استناداً إلى عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28) لعام 2023، الذي سيعقد في دبي في وقت لاحق من هذا العام.

حضور

وشهدت النسخة الثلاثين من الحدث لعام 2023 حضور أكثر من 40 ألف متخصص في مجال السفر، بما في ذلك 30 ألف زائر، مسجلين رقماً قياسياً جديداً للمعرض، حيث استقطب المعرض أكثر من 2100 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، مما يوفر منصة عالمية مثالية للكشف عن تعهد سوق السفر العربي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وسيعمل معرض سوق السفر العربي 2024 على تمكين مجتمع السفر والسياحة العالمي من تسخير ريادة الأعمال، مما يساعد على تحفيز الابتكار وزيادة الإيرادات وتحقيق أقصى قدر من الاستدامة على المدى الطويل، حيث تهدف دولة الإمارات إلى تحقيق 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030، مما يجعلها بيئة مثالية لهذه الأنشطة، حيث تخطط الدولة لتعزيز مكانتها كمركز دولي للشركات الناشئة من خلال التركيز على الابتكار التكنولوجي وهو التركيز الذي يبدو أنه سيفيد رواد الأعمال العاملين في قطاع السفر والسياحة في المنطقة، وسيمكن معرض سوق السفر العربي 2024 الحضور من تحديد استراتيجيات النمو عبر مجموعة من قطاعات الصناعة الرئيسية من خلال استكشاف الطرق التي يمكن من خلالها أن تؤدي عقلية ريادة الأعمال إلى تغيير إيجابي داخل الصناعة.

وأضافت كورتيس قائلة: «توفر دولة الإمارات بيئة مثالية لاستكشاف هذه الاتجاهات وتحديد سبل جديدة للنمو باعتبارها دولة رائدة عالمياً في مجال الابتكار، ولا يسعني الانتظار أكثر للترحيب بمجتمع السفر العالمي في دبي مرة أخرى العام المقبل، وخصوصا بعد مستويات الحضور القياسية التي شهدناها خلال معرض سوق السفر العربي 2023».

وينعقد معرض سوق السفر العربي 2023 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

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