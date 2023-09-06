تحالف استراتيجي بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة شنجن

المصدر: دبي — البيان

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في خطوة تعكس التوجه المشترك نحو التعاون في مجال التحكيم الدولي، أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ومحكمة شنجن للتحكيم الدولي (SCIA) عن توقيع مذكرة تفاهم من خلال حفل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد. ويعكس هذا التحالف الاستراتيجي التزام الطرفين بتطوير وتحسين آليات ووسائل حل المنازعات ويؤكد على الرؤية والأهداف المشتركة لمركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة شنجن للتحكيم الدولي.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقعيها إلى تمهيد الطريق للتطور والتميز في مجال التحكيم الدولي، والاستفادة من قدرات الطرفين المشتركة لتقديم مستوى عالمي من الممارسات وتوفير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لمجتمع الأعمال الدولي.

ولتعزيز التعاون بين الطرفين، نصت مذكرة التفاهم على إنشاء قاعات مشتركة لجلسات التحكيم SCIA-DIAC في المقر الرئيسي لمحكمة شنجن للتحكيم الدولي في برج محكمة شنجن للتحكيم الدولي.

وقال الدكتور طارق الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: «تتماشى هذه المذكرة مع الرؤية المشتركة لمركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة شنجن للتحكيم الدولي. حيث تهدف هذه الشراكة إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال التحكيم، وترسيخ مكانتنا والسعي معاً للارتقاء بمعايير التحكيم الدولي».

وأضاف الدكتور ليو شياو تشون، رئيس محكمة شنجن للتحكيم الدولي قائلاً: «لا يمثل اليوم مجرد ختام لمباحثاتنا وجهودنا المشتركة فقط، بل هو أيضاً فرصة لتحديد اتجاه التعاون في المستقبل. نتطلع معاً إلى تحقيق نقلات نوعية في مجال التحكيم الدولي عندما نجمع بين خبرات وقوة كل من محكمة شنجن للتحكيم الدولي ومركز دبي للتحكيم الدولي».

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين ازدهاراً مستمراً وتطوراً سريعاً مما جعلهما شريكين رئيسيين في التجارة والاستثمار على الساحة العالمية. وبشكل خاص، تعتبر دبي وشنجن من أكثر المدن ابتكاراً والأسرع نمواً في منطقتيهما، لذا تعد الروابط بينهما بمثابة نموذج للنمو والابتكار والتعاون. وتعزز الشراكة بين مركز دبي للتحكيم الدولي ومحكمة شنجن للتحكيم الدولي الرؤية المستقبلية، وتقود مسار المساعي الاقتصادية العالمية من خلال الأهداف المشتركة والمنافع المتبادلة بين الطرفين.

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