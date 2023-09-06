«ميد»: 10 مشروعات تعيد تشكيل أفق دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلطت مجلة «ميد» على 10 مشروعات تعيد تشكيل أفق دبي، مشيرة إلى أن «الإمارة تعود لإطلاق مشاريع طموحة بعد فترة من الهدوء النسبي بعد كوفيد 19 ومعرض إكسبو 2020 دبي».

ولفتت «ميد» إلى ظهور خطط لعشرة مشاريع، سبق الإعلان عنها من قبل، ستساعد الإمارة على تشكيل تنميتها خلال العقد المقبل.

وأفادت بأن القائمين على هذه المخططات يفكرون حالياً في إعادة إطلاقها مجدداً، ما يعني أن الإمارة على الطريق الصحيح لأن تكون واحدة من أفضل الوجهات التي ستشكل مستقبل العالم.

برج الخور

ويأتي في طليعة هذه المشاريع، مشروع برج خور دبي، والذي أعلن عن إعادة إطلاقه في أغسطس الماضي، وأعلنه محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التصميم بحلول الربع الأول من عام 2024، والبدء في البناء خلال النصف الثاني من عام 2024.

الخط الأزرق

ثاني المشاريع، هو مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، والذي سيتصل ببرج خور دبي في رأس الخور بشبكة مترو دبي عبر الخط الأزرق المخطط له، والذي سيكون بمثابة امتداد للخطين الأحمر والأخضر الحاليين، والذي سيحتوي على 11 محطّة.

الأنفاق العميقة

والمشروع الثالث هو مشروع الأنفاق العميقة، حيث وافق المجلس التنفيذي في دبي على المشروع في يونيو الماضي، وأعلن أنه سيتطلب استثمار نحو 80 مليار درهم، وتضمن المشروع تطوير أنفاق الصرف الصحي ذات الجاذبية العميقة، ومحطات المعالجة في جميع أنحاء الإمارة.

أبراج ون سنترال

أما المشروع الرابع؛ فهو مشروع مشترك بين مركز دبي التجاري العالمي وشركة كاندي كابيتال لتطوير ثلاثة أبراج في منطقة ون سنترال التجارية في دبي، وستحتوي الأبراج متعددة الاستخدامات على مسكنين يحملان علامتين تجاريتين وفندقين ومساحات مكتبية، وتتضمن أعمال البناء بناء ثلاثة أبراج، سيتم ربط البرجين الأطول بجسر معلق يحتوي على أحد الفنادق.

مطار آل مكتوم

المشروع الخامس هو مشروع مطار آل مكتوم الدولي والذي تخطط دبي لإعادة تشغيله، وتطويره بتكلفة 120 مليار درهم، والذي تهدف مرحلته الأولية لرفع قدرة المطار إلى 130 مليون مسافر.

نخلة جبل علي

والمشروع السادس هو مشروع نخلة جبل علي والذي أصدرت دبي التفاصيل الجديدة الرئيسية له في يونيو الماضي، وهي سبع جزر تضم وتخدم نحو 35 ألف عائلة، وتؤكّد التطوير والاستدامة التي تتمتع بهما الإمارة.

«ذا أواسيس»

والمشروع السابع هو مشروع الواحة «ذا أواسيس» من شركة إعمار العقارية، والذي أعلنت عنه الشركة يونيو الماضي، ويبلغ تكلفته 20 مليار دولار، ويقع في المنطقة بين مجمع عقارات جميرا للغولف ومجمع دبي للاستثمار، ويضم مجمعات وحدات سكنية، تشمل فللاً ومنازل «تاون هاوس»، تتخللها قنوات مائية، وتضم مسطحات خضراء.

جزيرة وصل

والمشروع الثامن جزيرة وصل والذي تعمل على تطويره مجموعة «وصل لإدارة الأصول»، والذي يقع قبالة ساحل أم سقيم، بالقرب من شاطئ جميرا العام، ومن المتوقع أن يضم 1400 غرفة وشقة فندقية، بالإضافة إلى خيارات البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات والترفيه.

برج الحبتور

والمشروع التاسع هو مشروع برج الحبتور والذي تبلغ تكلفته مليار دولار في مدينة الحبتور، بجوار قناة دبي المائية، ويصف المطوّر العقاري البرج بأنّه سيكون أحد أكبر المباني في العالم، وسيتكون من ثلاثة طوابق سفلية ومنصة مكونة من سبعة طوابق و73 طابقًا سكنياً.

لؤلؤة دبي

أمّا المشروع العاشر والأخير؛ فهو مشروع لؤلؤة دبي، والذي من المتوقع أن يبدأ التطوير فيه مرّة أخرى، بعد محاولتين سابقتين، والذي يقع شمال مدينة دبي للإعلام بالقرب من نخلة جميرا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز