هيكل فولاذي بديل عن الخرساني لمشروع «أفا بالم جميرا»

المصدر: دبي ـ البيان

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انطلاقاً من فلسفتها التطويرية في مجال تصميم وتشييد مشاريع أيقونية تسعى من خلالها إلى إرساء معايير جديدة للعقارات فائقة الفخامة في دبي والمنطقة ككل، كشفت شركة أمنيات «OMNIYAT» المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن المنهجية الهندسية التي اعتمدتها في تحفتها المعمارية «أفا بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي»، التي تم منح تلزيمها لشركة Innovo Build LLC، إحدى أكبر شركات المقاولات المتخصصة بالإنشاءات الراقية في الإمارات، لتتولى مهمة تنفيذ الأعمال الإنشائية. وقدم المهندسون المعماريون والمهندسون المدنيون المشرفون على المشروع إيضاحات عن التفاصيل الدقيقة للهياكل الفولاذية غير التقليدية للبناء، والتي تتيح لهم تشييد هيكل متميز ونموذج متفرد لنمط الحياة الفاخرة والارتقاء بمفهوم الرفاهية في العيش بسلاسة ومن دون قيود.

وسيشكل الهيكل الفولاذي لهذه التحفة المعمارية الفنية بديلاً عن الهيكل الخرساني التقليدي، وسيسهم في تمكين الأعمدة والعوارض الدقيقة التي تُشكل قاعدة للألواح والامتدادات الدراماتيكية والأشكال المائلة ذات التصاميم الدقيقة. ومن خلال اختبار الإمكانيات الكبيرة للهندسة، ستعتمد مكونات وعناصر واجهة «أفا بالم جميرا» معايير معمارية غير مسبوقة، مع أبواب منزلقة تمتد من الأرض إلى السقف، وصولاً إلى المساحة المخصصة للتراس الرئيسي. كما سيتم استخدام ألواح زجاجية منحنية تتماشى مع المسطح الأرضي، والتي صممت بأعلى المعايير ومواصفات الجودة للحفاظ على المتطلبات الحرارية والعزل الصوتي. كما تم تصميم الهيكل الفولاذي للبناء بخبرة فائقة، ليشمل شرفات ناتئة واسعة وكبيرة الحجم، تُشكل نموذجاً حصرياً لبيئة عيش منسقة وجذابة وحصرية مصممة خصيصاً للفرد وتعكس شخصيته المتفردة.

وسيتم تشييد «أفا بالم جميرا» على أول قطعة أرض متميزة في نخلة جميرا، بجوار «وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي». وسيضم المشروع 17 مسكناً حصرياً، وسيشمل قصراً يتوج أعلى المبنى، والذي تم بيعه مؤخراً مقابل 220 مليون درهم. ويسهم المشروع، الذي يتألف من مسكن واحد فقط في كل طابق، في تحقيق الخصوصية الكاملة والراحة المتميزة للسكان.

ويُشكل مشروع «أفا بالم جميرا»، تحت إدارة مجموعة الضيافة العالمية «دورشيستر كوليكشن»، إحدى التحف المعمارية لشركة أمنيات، التي تعمل على رسم وصياغة مفاهيم وتجارب الرفاهية وتصميم نماذج متفردة لنمط الحياة الفاخرة.

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