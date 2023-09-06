4 بنوك رقمية تغير المشهد المالي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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ذكر موقع «آي بي إس إنتليجنس» البريطاني أن هناك 4 بنوك رقمية غيرت مشهد التكنولوجيا المالية في الإمارات بشكل جذري. وأكد الموقع أن النظام البيئي لشركات التكنولوجيا في الإمارات يعزز التكنولوجيا المالية ويجذب البنوك لإطلاق الحلول، إذ تغتنم الفرصة من خلال تقديم عدد من الخدمات مدفوعة بالتقدّم التكنولوجي.

وقال الموقع إن «E20» هو أول بنك رقمي للأعمال أطلقه بنك الإمارات دبي الوطني، حيث يجعل الخدمات المصرفية سريعة وسهلة وبأسعار معقولة وغير ورقية، وعلى عكس البنوك التقليدية، لا يوجد لديه أي فروع أو أجهزة صراف آلي.

وأشار الموقع إلى أن هناك بنكاً رقمياً ثانياً أطلقه كذلك بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2017، وهو بنك «ليف»، وهو مصمم للشباب والمحترفين الرقميين الذين يبحثون عن حلول مصرفية تكمل حياتهم السريعة الخطى. ويقدم البنك مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات التي تم تصميمها بعناية لتوفير الراحة والقيمة لتجربة مصرفية رقمية معززة.

وأشار الموقع إلى أن البنك الثالث الذي أسهم في تغيير المشهد المالي المصرفي في الدولة هو بنك «المشرق نيو»، الذي يتطلع إلى تلبية الاحتياجات اليومية للعملاء، حيث لا يقدم البنك الرقمي فروعاً على الإطلاق، ويستهدف الجيل المتصل الذي يتمتع بالذكاء الرقمي، ويستخدم الأجهزة المحمولة على نطاق واسع. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للعميل القيام بجميع الخدمات المصرفية، بما في ذلك تأهيل العملاء والمبيعات والخدمات والمعاملات والتنفيذ عبر منصات الإنترنت والهواتف المحمولة.

أما البنك الرقمي الرابع فهو «ياب»، وهو بنك جديد يركز بالكامل على تحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية، حيث يعمل كتطبيق مستقل بدون فروع فعلية، وقد أبرم شراكة مع بنك رأس الخيمة لتشكيل أول منصة مصرفية رقمية مستقلة في الإمارات.

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