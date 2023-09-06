دبي ضمن أفخم خمس وجهات للعطلات في العالم

المصدر: دبي - نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

صنف موقع «ياهولايف» دبي بين خمس وجهات للعطلات الأكثر فخامة بالنسبة إلى المسافرين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع برغد العيش، مشيراً إلى أن المدينة تتمتع بمختلف أشكال الرفاهية.

وأكد الموقع أن دبي تجسد الفخامة بكل معانيها، فهي موطن لناطحة السحاب الشهيرة، برج خليفة، والتي تعد أطول مبنى في العالم، كما يوجد بها أفخم فندق في العالم وهو برج العرب. وأضاف الموقع: بصرف النظر عن روائعها المعمارية، تقدم الإمارة أيضاً العديد من الأنشطة للمسافرين، بما في ذلك التزلج الداخلي ورحلات السفاري الصحراوية وإمكانية التسوق في أكبر مركز تسوق في العالم وهو مول دبي.

وبالنسبة للذين يحبون تناول الطعام الفاخر، أشار الموقع إلى وجود عدد كبير من المطاعم الراقية في المدينة، بما في ذلك بعض المطاعم الأكثر شهرة في العالم الحائزة على نجمة ميشلان.

وإلى جانب دبي، ذكر الموقع ضمن وجهات العطلات الفاخرة، الجنة الاستوائية سانت لوسيا، ومنتجع التزلج آسبن كولورداو، وسانتوريني اليونان، وجزيرة بورا بورا الكاريبية التي تعد الوجهة الأكثر حصرية في العالم.

وأفاد الموقع بأن العالم مليء بالوجهات الرائعة، حيث توفر المنتجعات الخمس نجوم والمطاعم الفاخرة والمنتجعات الصحية الفخمة كل وسائل الراحة التي يمكن تخيلها.

وهذه الوجهات الفاخرة توفر العديد من المزايا التي تتجاوز مجرد الإسراف، إذ تتيح الإقامة في الفنادق والمنتجعات الفاخرة الوصول إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والخدمة التي لا تشوبها شائبة، وأماكن الإقامة الفاخرة للاسترخاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز